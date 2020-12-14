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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:13
Hotab написав: flyman написав:
А хто ж тоді гріє цоколь?
Нормальні люди там не живуть. Під першим зазвичай живуть тільки миші, та можуть сцяти коти. Ну ще Флай.
Флай = кіт/миша, який вміє розмовляти людською мовою?)))
Тепер все ясно)))
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:17
flyman написав: Hotab написав: UA написав:
Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза
Нет такого.
UA написав:
Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.
При условии,что на 20-м живут люди и не выключили отопление.
Но не обязательно лезть на 21-й.На втором этаже будет та же история. Первый страдает только потому, что под ним холодный подвал, а не теплая квартира.
То есть если теплопотери любой из квартир (кроме первого этажа) - это сумма потерь через внешние стены (включая окна) и + некоторые потери на стены выходящие в подъезд, то на первом этаже добавятся ещё потери через пол. Снова таки , утепление пола на первом этаже почти выровняет ситуацию. Даже утепление плиты перекрытия со стороны подвала 100-200мм ППС или минваты кардинально решит проблему.
Зато вы почему-то принципиально не хотите упоминать о ветровом воздействии на верхних этажах. Зимний холодный ветер прекрасно увеличивает теплопотери.
А хто ж тоді гріє цоколь?
Магма
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:33
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Что то по металлургии чугуна с вуза помню, что если то, что вылили с конвертера светится - пусть даже не оранжевым, а красным - то в ёмкости с этим расплавом сгорят даже бедренные кости и череп.
Середина 90х однако, юмор у мастеров завода Петровского был специфический, мой район(Петровка,500м от завода) ещё специфичней
Так что учитывая что часто магма светится оранжевым и брызгается, Флуй наверно иноприлетянин, которому для обмена веществ нужна температура не ниже 1400грд
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:46
beee написав:
Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.
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