Додано: Пон 01 сер, 2022 11:17

UA написав: Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.

Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды

Мне вот чем первый Славутич нравится, что там через этаж есть окна хотя бы по колено. Во втором - все в пол. Местами даже не комната, а аквариум, с видом в никуда или соседние окна.И есть же на это какой-то спрос. Найти сейчас модный моп без окон в пол практически нереально.И меня в этом всем смущают не столько теплопотери, сколько стоящая перед этим окном батарея (закрывающая часть окна), и коробка с кондиционером