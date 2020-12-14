RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10151101521015310154>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?
Феодал
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:08

  барабашов написав:Ответили мне кстати по той квартире в Тетрисе что за 19000 типа сдаётся
Фиксация цены на два месяца
Долгосрочная аренда
Потом с третьего месяца - 38000
..

все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))
математика поменялась, и теперь квартира стоимостью 400К на 2021 год будет отбиваться арендой всего-то 36 лет без инфляции и амортизации.
это если через два месяца курс доллара останется 41
ничего, есть еще вариант там же, немного дороже, но сойдет
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... P6PxR.html
Востаннє редагувалось sequence в Пон 01 сер, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:08

  Феодал написав:Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?

хоть поржем
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?
Ні, не чули. Де це? Там же, де ЗП вчителів по 4к долл?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31833
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:12

  flyman написав:
  Феодал написав:Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?

хоть поржем

мне просто интересно как они вообще собираются это запустить? Обещают с октября :shock: хотят спасти первичку всеми способами
Феодал
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:14

  Faceless написав:
Феодал написав:Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?
Ні, не чули. Де це? Там же, де ЗП вчителів по 4к долл?

та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту :shock: как они собираются сдерживать курс 20 лет :|
Феодал
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:15

  Феодал написав:..
мне просто интересно как они вообще собираются это запустить? Обещают с октября :shock: хотят спасти первичку всеми способами

думаю, это ИБД.
в октябре или шах сдохнет или ишак
sequence
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:17

  sequence написав:
  барабашов написав:Ответили мне кстати по той квартире в Тетрисе что за 19000 типа сдаётся
Фиксация цены на два месяца
Долгосрочная аренда
Потом с третьего месяца - 38000
..

все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))
математика поменялась, и теперь квартира стоимостью 400К на 2021 год будет отбиваться арендой всего-то 36 лет без инфляции и амортизации.
это если через два месяца курс доллара останется 41
ничего, есть еще вариант там же, немного дороже, но сойдет
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... P6PxR.html

Печалька. Сделать в Тетрисе все такое бюджетное и пытаться сдать за невероятные 25000 грн. 25000 грн. - это заявка на как минимум плинтус скрытого монтажа и керамогранитную столешку на кухне.
А тут тумбочки из Юска па 400 грн. за штуку.
airmax78
 
Повідомлень: 40801
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет

До чого тут курс? Займ ж не в валюті буде 100%.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31833
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:26

  Феодал написав:Все уже слышали про: "Нулевую ипотеку в Украине" ?
Что думаете по этому поводу?

Воякам может и дадут, но не сразу и не всем. ВПО может еще. Это более реально, чем настроить 600к квартир хотели весной
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4861
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10151101521015310154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2281, 2282, 2283
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22822 10044243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 12:43
gonchik74
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4689143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2072)
01.08.2022 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.