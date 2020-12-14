Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ответили мне кстати по той квартире в Тетрисе что за 19000 типа сдаётся Фиксация цены на два месяца Долгосрочная аренда Потом с третьего месяца - 38000 ..
все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! ))) математика поменялась, и теперь квартира стоимостью 400К на 2021 год будет отбиваться арендой всего-то 36 лет без инфляции и амортизации. это если через два месяца курс доллара останется 41 ничего, есть еще вариант там же, немного дороже, но сойдет https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... P6PxR.html
Востаннє редагувалось sequence в Пон 01 сер, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Ответили мне кстати по той квартире в Тетрисе что за 19000 типа сдаётся Фиксация цены на два месяца Долгосрочная аренда Потом с третьего месяца - 38000 ..
все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! ))) математика поменялась, и теперь квартира стоимостью 400К на 2021 год будет отбиваться арендой всего-то 36 лет без инфляции и амортизации. это если через два месяца курс доллара останется 41 ничего, есть еще вариант там же, немного дороже, но сойдет https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... P6PxR.html
Печалька. Сделать в Тетрисе все такое бюджетное и пытаться сдать за невероятные 25000 грн. 25000 грн. - это заявка на как минимум плинтус скрытого монтажа и керамогранитную столешку на кухне. А тут тумбочки из Юска па 400 грн. за штуку.