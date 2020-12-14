Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. А тут тумбочки из Юска па 400 грн. за штуку.
дико извиняюсь, но за 600 баксов надо страдать с Юском. А шо поделаешь, когда дело дошло до мебели, на улице война и на мебель тратиться уже не сильно хочется?! А 600 баксов они всюду 600 баксов, хоть в Вене, хоть в Бахмуте
Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень. Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку
Будинок вже просів на скільки мав, тож я не думаю, що буде, ще якась просадка. Коли робив в підвалі стяжку під плитку, зауважив, що будинок не має фундаменту, тобто цеглу просто почаливкладати на грунт(зрозуміло що на метра два нижче глибини промерзання грунту, але на даний момент вже >120 років політ нормальний.
Это и есть фундамент. Кирпичная кладка в строительной классификации относится к монолиту. У меня есть объект в дореволюционном доме - там тоже из кирпича фундамент.
Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет
До чого тут курс? Займ ж не в валюті буде 100%.
Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится. А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус" Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(
Faceless написав:Ні, не чули. Де це? Там же, де ЗП вчителів по 4к долл?
Там , де "я увідел мір в глазах путєна. Нам надо просто перестать стрелять і догаваріться пасрєдіне"
Почув я це від першого заступника Голови Правління АТ “КБ “ГЛОБУС”, Олена Дмитрієва, в рамках заходу “Аналітика українського ринку нерухомості в умовах війни: перше півріччя 2022 року” можливо вони разом вживають
Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет
До чого тут курс? Займ ж не в валюті буде 100%.
Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится. А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус" Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(
До чого тут бан, ніхто не забороняє посилання писати.
Ви ж не дивіться з точки зору того, хто хом'ячить. І навіть з точки зору забудовників, що розстрочки формально робили в гривні, але індексували по курсу, причому тільки в одну сторону. Якщо й уявити, що то була б держпрограма фінансування, то звісно всі розрахунки будуть в гривні, з продавцем розрахунок в гривні повністю і далі у покупця борг тільки перед кредитором. Звісно, покупцю дуже вигідно взяти позику в гривні на довгий строк, бо гривня за такий термін суттєво знеціниться. А особливо, якщо це й безвідсоткова поозика. Але всі попередні спроби навіть просто за зниженими відсотками терпіли повний крах, бо це величезні об'єми фінансування. І зараз це нічим, крім популізму не пахне
sequence написав: а я без дупля - Барабашев с рылами общался. ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.
Тогда вопрос к господину Барабашеву или практикам: цена через 3 мес фиксируется договором? А то байки о том, что цена на два мес, а потом посмотрим, ходят же еще с мая. Но здесь похоже лишь на замануху, и всем понятно, что через 2 мес ситуация на кржн особо не поменяется. Вполне спокойно можно выходить на стандартные 6 мес договора. Просто интересно от практиков, ведутся ли люди на такие заманухи? Я бы развернулся и ушел. И чего-то мне кажется, они бы сразу на 6 мес согласились.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 01 сер, 2022 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет
Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится. А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус" Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(
До чого тут бан, ніхто не забороняє посилання писати.
Ви ж не дивіться з точки зору того, хто хом'ячить. І навіть з точки зору забудовників, що розстрочки формально робили в гривні, але індексували по курсу, причому тільки в одну сторону. Якщо й уявити, що то була б держпрограма фінансування, то звісно всі розрахунки будуть в гривні, з продавцем розрахунок в гривні повністю і далі у покупця борг тільки перед кредитором. Звісно, покупцю дуже вигідно взяти позику в гривні на довгий строк, бо гривня за такий термін суттєво знеціниться. А особливо, якщо це й безвідсоткова поозика. Але всі попередні спроби навіть просто за зниженими відсотками терпіли повний крах, бо це величезні об'єми фінансування. І зараз це нічим, крім популізму не пахне