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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10152101531015410155>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:29

  airmax78 написав:..
А тут тумбочки из Юска па 400 грн. за штуку.

дико извиняюсь, но за 600 баксов надо страдать с Юском.
А шо поделаешь, когда дело дошло до мебели, на улице война и на мебель тратиться уже не сильно хочется?!
А 600 баксов они всюду 600 баксов, хоть в Вене, хоть в Бахмуте
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:30

  Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку

Будинок вже просів на скільки мав, тож я не думаю, що буде, ще якась просадка. Коли робив в підвалі стяжку під плитку, зауважив, що будинок не має фундаменту, тобто цеглу просто почаливкладати на грунт(зрозуміло що на метра два нижче глибини промерзання грунту, але на даний момент вже >120 років політ нормальний.


Это и есть фундамент.
Кирпичная кладка в строительной классификации относится к монолиту.
У меня есть объект в дореволюционном доме - там тоже из кирпича фундамент.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:33

  sequence написав: все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))

То же еще захочет 50% комиссии или тоже 1/3 возьмет от 50%?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:36

  Ромасик написав:
  sequence написав: все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))

То же еще захочет 50% комиссии или тоже 1/3 возьмет от 50%?

а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:40

  UA написав:Пока арендаторы бегают по ПОХу в поисках квартиры происходят вот такие чудеса.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kre ... P0ZkO.html
Реальность предложения не проверял.


С терасой расположена на главной улице Киева – Крещатик. 2й этаж , в доме есть лифт, 70 м2, в санузле – угловая ванная . Квартира очень теплая. Постельное белье, посуда, бытовая техника


Возможно, это посуточная и цена за сутки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

  Faceless написав:
  Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет

До чого тут курс? Займ ж не в валюті буде 100%.

Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится.
А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус"
Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:01

  Frant написав:
  Faceless написав:Ні, не чули. Де це? Там же, де ЗП вчителів по 4к долл?

Там , де "я увідел мір в глазах путєна. Нам надо просто перестать стрелять і догаваріться пасрєдіне"

Почув я це від першого заступника Голови Правління АТ “КБ “ГЛОБУС”, Олена Дмитрієва, в рамках заходу “Аналітика українського ринку нерухомості в умовах війни: перше півріччя 2022 року”
можливо вони разом вживають :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:02

  Феодал написав:
  Faceless написав:
  Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет

До чого тут курс? Займ ж не в валюті буде 100%.

Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится.
А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус"
Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(

До чого тут бан, ніхто не забороняє посилання писати.

Ви ж не дивіться з точки зору того, хто хом'ячить. І навіть з точки зору забудовників, що розстрочки формально робили в гривні, але індексували по курсу, причому тільки в одну сторону.
Якщо й уявити, що то була б держпрограма фінансування, то звісно всі розрахунки будуть в гривні, з продавцем розрахунок в гривні повністю і далі у покупця борг тільки перед кредитором. Звісно, покупцю дуже вигідно взяти позику в гривні на довгий строк, бо гривня за такий термін суттєво знеціниться. А особливо, якщо це й безвідсоткова поозика.
Але всі попередні спроби навіть просто за зниженими відсотками терпіли повний крах, бо це величезні об'єми фінансування. І зараз це нічим, крім популізму не пахне

А Глобус там живий ще?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:06

  sequence написав: а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.

Тогда вопрос к господину Барабашеву или практикам: цена через 3 мес фиксируется договором? А то байки о том, что цена на два мес, а потом посмотрим, ходят же еще с мая. Но здесь похоже лишь на замануху, и всем понятно, что через 2 мес ситуация на кржн особо не поменяется. Вполне спокойно можно выходить на стандартные 6 мес договора.
Просто интересно от практиков, ведутся ли люди на такие заманухи? Я бы развернулся и ушел. И чего-то мне кажется, они бы сразу на 6 мес согласились.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 01 сер, 2022 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:09

  Faceless написав:
  Феодал написав:
  Феодал написав:та вои и мне интересно, до 20 лет хотят разтерминовать выплату по такому кредиту как они собираются сдерживать курс 20 лет

Если играть в долгую привык все привязывать к курсу, за 20 лел гривня может сильно обесценится.
А рассказала мне об этом Лена Дмитриева, первый заместитель головы правления банка "Глобус"
Уже информация есть на некоторых ресурсах, можно ссылку вставить? Нехочу в бан(

До чого тут бан, ніхто не забороняє посилання писати.

Ви ж не дивіться з точки зору того, хто хом'ячить. І навіть з точки зору забудовників, що розстрочки формально робили в гривні, але індексували по курсу, причому тільки в одну сторону.
Якщо й уявити, що то була б держпрограма фінансування, то звісно всі розрахунки будуть в гривні, з продавцем розрахунок в гривні повністю і далі у покупця борг тільки перед кредитором. Звісно, покупцю дуже вигідно взяти позику в гривні на довгий строк, бо гривня за такий термін суттєво знеціниться. А особливо, якщо це й безвідсоткова поозика.
Але всі попередні спроби навіть просто за зниженими відсотками терпіли повний крах, бо це величезні об'єми фінансування. І зараз це нічим, крім популізму не пахне

А Глобус там живий ще?



Посилання на те що було на конференції, про іпотечну програму під 0% раджу подивитись - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... snikom.htm
Глобус - ще живий, але все залежить від того на скільки затягнеься війна(
Феодал
 
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