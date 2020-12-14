Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:Посилання на те що було на конференції, про іпотечну програму під 0% раджу подивитись - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... snikom.htm Глобус - ще живий, але все залежить від того на скільки затягнеься війна(
Дивно, що така інфо йде раніше від представника банку, ніж від оф джерел. Судячи з опису - це та сама програма "доступне житло" з компенсацією банкам частни чи всіх відсотків, і з усіма її нюансами й проблемами. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.
Феодал написав:Посилання на те що було на конференції, про іпотечну програму під 0% раджу подивитись - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... snikom.htm Глобус - ще живий, але все залежить від того на скільки затягнеься війна(
Дивно, що така інфо йде раніше від представника банку, ніж від оф джерел. Судячи з опису - це та сама програма "доступне житло" з компенсацією банкам частни чи всіх відсотків, і з усіма її нюансами й проблемами. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.
на скільки я зрозумів вони намагаються якось врятувати забудовників через військових, але на мою думку схема працювати не буде З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
sequence написав: все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))
То же еще захочет 50% комиссии или тоже 1/3 возьмет от 50%?
а я без дупля - Барабашев с рылами общался. ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.
Барабашев дал проверенную информацию а вы тупыми вбросами ссылок на тухляки непонятно что хотите сказать Я так понимаю у вас с Ромасиком нет денег на счету позвонить и узнать но времени флудить на форуме более чем достаточно...
Феодал написав:.. З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично. Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет winter is coming
Прохожий написав:.. Барабашев дал проверенную информацию а вы тупыми вбросами ссылок на тухляки непонятно что хотите сказать ..
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления: 1. Сторона света (сильно) и высота - ветер 2. Количество наружных стен: Угловая или в середине 3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу) 4. Ну и окна в пол Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол. А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.
в одной из квартир в Hoffmann Haus, стёкла с напылением, грело так, что пришлось мне термальной плёнкой тонировать: снимали все пакеты и снаружи тонировали, чтобы термошока не было. за 3 окна = 12к. кондёры молотили с утра до вечера. весь дом - на юг - с такой же проблемой. про здоровенные усилители на м.п. профиле и провисание створок молчу. панорамные окна должны быть изготовлены из алюминия. а у нас лепят горбатого
Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления: 1. Сторона света (сильно) и высота - ветер 2. Количество наружных стен: Угловая или в середине 3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу) 4. Ну и окна в пол Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол. А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.
в одной из квартир в Hoffmann Haus, стёкла с напылением, грело так, что пришлось мне термальной плёнкой тонировать: снимали все пакеты и снаружи тонировали, чтобы термошока не было. за 3 окна = 12к. кондёры молотили с утра до вечера. весь дом - на юг - с такой же проблемой. про здоровенные усилители на м.п. профиле и провисание створок молчу. панорамные окна должны быть изготовлены из алюминия. а у нас лепят горбатого
То на югах Франции и всяких Маямах еще жарче. Какой-то диссонанс
у нас вообще сложно с погодой. во-первых много циклов замораживания\оттаивания - на асфальт можно глянуть весной. Сильная жара летом. Морозы зимой. Отношение к расчётам фундаментов, пучению и т.д. - сложно всё. гидро-геология, просадочность. кароч полный набор. сейсмика только условная
Ромасик написав:Frant та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе
А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?
айтишники из Львова. сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы
Мне вот чем первый Славутич нравится, что там через этаж есть окна хотя бы по колено. Во втором - все в пол. Местами даже не комната, а аквариум, с видом в никуда или соседние окна. И есть же на это какой-то спрос. Найти сейчас модный моп без окон в пол практически нереально. И меня в этом всем смущают не столько теплопотери, сколько стоящая перед этим окном батарея (закрывающая часть окна), и коробка с кондиционером
окна в пол - внутрипольные конвекторы ставлю. тогда красиво. про их теплоотдачу знаю. у меня в Славутич - окна по колено - офигеть. всякое класть можно - практично