Додано: Пон 01 сер, 2022 16:13

Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:

1. Сторона света (сильно) и высота - ветер

2. Количество наружных стен: Угловая или в середине

3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)

4. Ну и окна в пол

Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.

А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна

В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.

То на югах Франции и всяких Маямах еще жарче. Какой-то диссонанс

в одной из квартир в Hoffmann Haus, стёкла с напылением, грело так, что пришлось мне термальной плёнкой тонировать: снимали все пакеты и снаружи тонировали, чтобы термошока не было. за 3 окна = 12к. кондёры молотили с утра до вечера. весь дом - на юг - с такой же проблемой.про здоровенные усилители на м.п. профиле и провисание створок молчу. панорамные окна должны быть изготовлены из алюминия. а у нас лепят горбатогоу нас вообще сложно с погодой.во-первых много циклов замораживания\оттаивания - на асфальт можно глянуть весной. Сильная жара летом. Морозы зимой.Отношение к расчётам фундаментов, пучению и т.д. - сложно всё. гидро-геология, просадочность. кароч полный набор.сейсмика только условная