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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10152101531015410155

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:Посилання на те що було на конференції, про іпотечну програму під 0% раджу подивитись - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... snikom.htm
Глобус - ще живий, але все залежить від того на скільки затягнеься війна(

Дивно, що така інфо йде раніше від представника банку, ніж від оф джерел.
Судячи з опису - це та сама програма "доступне житло" з компенсацією банкам частни чи всіх відсотків, і з усіма її нюансами й проблемами. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:33

  Faceless написав:
  Феодал написав:Посилання на те що було на конференції, про іпотечну програму під 0% раджу подивитись - https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... snikom.htm
Глобус - ще живий, але все залежить від того на скільки затягнеься війна(

Дивно, що така інфо йде раніше від представника банку, ніж від оф джерел.
Судячи з опису - це та сама програма "доступне житло" з компенсацією банкам частни чи всіх відсотків, і з усіма її нюансами й проблемами. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.

на скільки я зрозумів вони намагаються якось врятувати забудовників через військових, але на мою думку схема працювати не буде :|
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.

Де воно буде взлітати? Я, наприклад, не знаю де купляти наразі житло: Київ, Львів?) Ужгород?)

Всі на всякий випадок будут купляти хати подалі від фронту, але коли війна закінчиться, хто захоче жити в тому ж Ужгороді?)

Та й ціни під іпотеку взлетять...
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43

  sequence написав:
  Ромасик написав:
  sequence написав: все таки можно пару месяцев пожировать за 19Кгрн! )))

То же еще захочет 50% комиссии или тоже 1/3 возьмет от 50%?

а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.

Барабашев дал проверенную информацию а вы тупыми вбросами ссылок на тухляки непонятно что хотите сказать
Я так понимаю у вас с Ромасиком нет денег на счету позвонить и узнать но времени флудить на форуме более чем достаточно...
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:46

  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:51

  Прохожий написав:..
Барабашев дал проверенную информацию а вы тупыми вбросами ссылок на тухляки непонятно что хотите сказать ..

я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:08

  барабашов написав:
  beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна

В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.

в одной из квартир в Hoffmann Haus, стёкла с напылением, грело так, что пришлось мне термальной плёнкой тонировать: снимали все пакеты и снаружи тонировали, чтобы термошока не было. за 3 окна = 12к. кондёры молотили с утра до вечера. весь дом - на юг - с такой же проблемой.
про здоровенные усилители на м.п. профиле и провисание створок молчу. панорамные окна должны быть изготовлены из алюминия. а у нас лепят горбатого
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:13

Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна


В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.



в одной из квартир в Hoffmann Haus, стёкла с напылением, грело так, что пришлось мне термальной плёнкой тонировать: снимали все пакеты и снаружи тонировали, чтобы термошока не было. за 3 окна = 12к. кондёры молотили с утра до вечера. весь дом - на юг - с такой же проблемой.
про здоровенные усилители на м.п. профиле и провисание створок молчу. панорамные окна должны быть изготовлены из алюминия. а у нас лепят горбатого

То на югах Франции и всяких Маямах еще жарче. Какой-то диссонанс


у нас вообще сложно с погодой.
во-первых много циклов замораживания\оттаивания - на асфальт можно глянуть весной. Сильная жара летом. Морозы зимой.
Отношение к расчётам фундаментов, пучению и т.д. - сложно всё. гидро-геология, просадочность. кароч полный набор.
сейсмика только условная
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:18

  Damien написав:
  Ромасик написав:Frant та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе

А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?

айтишники из Львова.
сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы

Мне вот чем первый Славутич нравится, что там через этаж есть окна хотя бы по колено. Во втором - все в пол. Местами даже не комната, а аквариум, с видом в никуда или соседние окна.
И есть же на это какой-то спрос. Найти сейчас модный моп без окон в пол практически нереально.
И меня в этом всем смущают не столько теплопотери, сколько стоящая перед этим окном батарея (закрывающая часть окна), и коробка с кондиционером


окна в пол - внутрипольные конвекторы ставлю. тогда красиво. про их теплоотдачу знаю.
у меня в Славутич - окна по колено - офигеть. всякое класть можно - практично
beee
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