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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10153101541015510156

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  sequence написав:я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?

Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:42

  Vlad442 написав:
  sequence написав:я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?

Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.

А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:49

  sequence написав:
  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming

Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.

І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.
Frant
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