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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:17
sequence написав:
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
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Vlad442
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:42
Vlad442 написав: sequence написав:
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
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Феодал
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:49
sequence написав: Феодал написав:
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З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming
Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.
І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.
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