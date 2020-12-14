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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:42
Vlad442 написав: sequence написав:
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
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Феодал
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:49
sequence написав: Феодал написав:
..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming
Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.
І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:25
Востаннє редагувалось beee
в Пон 01 сер, 2022 18:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:25
Andrey2512 написав: Faceless написав:
. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.
Де воно буде взлітати? Я, наприклад, не знаю де купляти наразі житло: Київ, Львів?) Ужгород?)
Всі на всякий випадок будут купляти хати подалі від фронту, але коли війна закінчиться, хто захоче жити в тому ж Ужгороді?)
Та й ціни під іпотеку взлетять...
А що, будуть повертатися в Маріуполь чи Сєвєродонєцк?
Жити десь треба таки.
Чим поганий умовний Тернопіль?
Тут до речі, одна ІТ контора вийшла на контакт, перебралися в Тернопіль, були здивовані, що тут можна знайти ІТ профі високого рівня.
Про обговорювані рівні винагороди не буду писати, Франту може стати погано, а в долярчика зіб"ється мушка на прицілі.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:28
sequence написав: Феодал написав:
..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming
Цегольня досі працює в селі під Тернополем, на яке катаюсь на дачу садити/сапати/копати бараболю.
Думаю придбати сотню-дві цеглин для перетворення колишнього хліва в міні ІТ офіс.
Інтернет на оптоволокні є біля найближчого стовба за 5м від хати (і ще 5 м до хліва можна вайфаєм або "міддю")
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:32
beee написав: Damien написав: Ромасик написав:Frant
та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе
А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?
айтишники из Львова.
сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы
Мне вот чем первый Славутич нравится, что там через этаж есть окна хотя бы по колено. Во втором - все в пол. Местами даже не комната, а аквариум, с видом в никуда или соседние окна.
И есть же на это какой-то спрос. Найти сейчас модный моп без окон в пол практически нереально.
И меня в этом всем смущают не столько теплопотери, сколько стоящая перед этим окном батарея (закрывающая часть окна), и коробка с кондиционером
окна в пол - внутрипольные конвекторы ставлю. тогда красиво. про их теплоотдачу знаю.
у меня в Славутич - окна по колено - офигеть. всякое класть можно - практично
там пара ІТ мужиків, чи комуналка/коворкінг на пару ІТ сімей?
В Тернополі зараз одна харківська ІТ фірма знімає будинок, то там і офіс і живуть.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:35
sequence написав:
а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.
По информации от рыл
Весь июль активность по аренде росла, пока на прошлой неделе не случились прилеты по Киевской и Черниговской области.
С того дня отрезало.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:36
Frant написав: sequence написав: Феодал написав:
..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming
Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.
І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.
Не тільки Київ і прикиєвські єпеня єдинопридатні для життя.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:44
beee написав: Damien написав: Ромасик написав:Frant
та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе
А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?
айтишники из Львова.
сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы
там пара ІТ мужиків, чи комуналка/коворкінг на пару ІТ сімей?
В Тернополі зараз одна харківська ІТ фірма знімає будинок, то там і офіс і живуть.
сім'я.
мне б такую жену
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:49
Ромасик написав:
Тогда вопрос к господину Барабашеву
или практикам: цена через 3 мес фиксируется договором? А то байки о том, что цена на два мес, а потом посмотрим, ходят же еще с мая. Но здесь похоже лишь на замануху, и всем понятно, что через 2 мес ситуация на кржн особо не поменяется. Вполне спокойно можно выходить на стандартные 6 мес договора.
Просто интересно от практиков, ведутся ли люди на такие заманухи? Я бы развернулся и ушел. И чего-то мне кажется, они бы сразу на 6 мес согласились.
Сейчас большинство арендодателей фиксируют цену на 3 месяца.
Боятся резкой девальвации гривны.
Привязка к военному положению уже не в моде.
Все поняли, что война надолго.
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
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