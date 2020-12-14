RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10154101551015610157>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:42

  Vlad442 написав:
  sequence написав:я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?

Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.

А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
Феодал
 
Повідомлень: 263
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:49

  sequence написав:
  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming

Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.

І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22929
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:25

https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Востаннє редагувалось beee в Пон 01 сер, 2022 18:26, всього редагувалось 2 разів.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 26.11.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:25

  Andrey2512 написав:
  Faceless написав:. Воно в кращі часи не злетіло, тепер тим паче.

Де воно буде взлітати? Я, наприклад, не знаю де купляти наразі житло: Київ, Львів?) Ужгород?)

Всі на всякий випадок будут купляти хати подалі від фронту, але коли війна закінчиться, хто захоче жити в тому ж Ужгороді?)

Та й ціни під іпотеку взлетять...

А що, будуть повертатися в Маріуполь чи Сєвєродонєцк?
Жити десь треба таки.
Чим поганий умовний Тернопіль?
Тут до речі, одна ІТ контора вийшла на контакт, перебралися в Тернопіль, були здивовані, що тут можна знайти ІТ профі високого рівня.
Про обговорювані рівні винагороди не буду писати, Франту може стати погано, а в долярчика зіб"ється мушка на прицілі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29316
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:28

  sequence написав:
  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming

Цегольня досі працює в селі під Тернополем, на яке катаюсь на дачу садити/сапати/копати бараболю.
Думаю придбати сотню-дві цеглин для перетворення колишнього хліва в міні ІТ офіс.
Інтернет на оптоволокні є біля найближчого стовба за 5м від хати (і ще 5 м до хліва можна вайфаєм або "міддю")
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29316
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:32

  beee написав:
  Damien написав:
  Ромасик написав:Frant та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе

А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?

айтишники из Львова.
сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы

Мне вот чем первый Славутич нравится, что там через этаж есть окна хотя бы по колено. Во втором - все в пол. Местами даже не комната, а аквариум, с видом в никуда или соседние окна.
И есть же на это какой-то спрос. Найти сейчас модный моп без окон в пол практически нереально.
И меня в этом всем смущают не столько теплопотери, сколько стоящая перед этим окном батарея (закрывающая часть окна), и коробка с кондиционером


окна в пол - внутрипольные конвекторы ставлю. тогда красиво. про их теплоотдачу знаю.
у меня в Славутич - окна по колено - офигеть. всякое класть можно - практично

там пара ІТ мужиків, чи комуналка/коворкінг на пару ІТ сімей?
В Тернополі зараз одна харківська ІТ фірма знімає будинок, то там і офіс і живуть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29316
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:35

  sequence написав: а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.

По информации от рыл
Весь июль активность по аренде росла, пока на прошлой неделе не случились прилеты по Киевской и Черниговской области.
С того дня отрезало.
UA
 
Повідомлень: 7093
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 1899 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:36

  Frant написав:
  sequence написав:
  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming

Нічого добудовувати зараз не будуть.
Війна.

І сенсу немає.
Житла в Києві та в Єпенях поблизу набудували з запасом.

Не тільки Київ і прикиєвські єпеня єдинопридатні для життя.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29316
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:44

  beee написав:
  Damien написав:
  Ромасик написав:Frant та ні ж, иліта на переддвірках поха не живе
А кто ж тогда у beee снимает за 35 тыс, если не иліта?

айтишники из Львова.
сделали бомбейский кабинет - похож на космодром. я им телек купил. они там забабахали 2 приставки и шпилят сидят. красавцы



там пара ІТ мужиків, чи комуналка/коворкінг на пару ІТ сімей?
В Тернополі зараз одна харківська ІТ фірма знімає будинок, то там і офіс і живуть.

сім'я.
мне б такую жену
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 26.11.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:49

  Ромасик написав:Тогда вопрос к господину Барабашеву или практикам: цена через 3 мес фиксируется договором? А то байки о том, что цена на два мес, а потом посмотрим, ходят же еще с мая. Но здесь похоже лишь на замануху, и всем понятно, что через 2 мес ситуация на кржн особо не поменяется. Вполне спокойно можно выходить на стандартные 6 мес договора.
Просто интересно от практиков, ведутся ли люди на такие заманухи? Я бы развернулся и ушел. И чего-то мне кажется, они бы сразу на 6 мес согласились.

Сейчас большинство арендодателей фиксируют цену на 3 месяца.
Боятся резкой девальвации гривны.
Привязка к военному положению уже не в моде.
Все поняли, что война надолго.
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
UA
 
Повідомлень: 7093
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 1899 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10154101551015610157>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2281, 2282, 2283
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22827 10049801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 19:53
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4690949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3877
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1279)
01.08.2022 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.