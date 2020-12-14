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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:52
UA написав: sequence написав:
а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.
По информации от рыл
Весь июль активность по аренде росла, пока на прошлой неделе не случились прилеты по Киевской и Черниговской области.
С того дня отрезало.
То в Киев (даже не область) регулярно прилетает. На Лукьяшу трижды прилетало с периодичностью в месяц
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:55
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:58
Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.
чого?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:05
flyman написав:
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Чим поганий умовний Тернопіль?
Там некуда самочку выгулять. И себя
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:06
beee написав: Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.
чого?
Там якусь розв'язку будують прямо впритул до будинків, на додачу завантажена Дніпровська набережна під вікнами. Комплекс величезний і будинки стоять щільно, самі будинки ніби більш-менш, якби тільки не якась червона декоративна хєрня згори, на біса її вліпили незрозуміло.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:07
Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.
С правого берега смотрится вполне стильно.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:32
flyman написав: sequence написав: Феодал написав:
..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше
Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming
Цегольня досі працює в селі під Тернополем, на яке катаюсь на дачу садити/сапати/копати бараболю.
Думаю придбати сотню-дві цеглин для перетворення колишнього хліва в міні ІТ офіс.
Інтернет на оптоволокні є біля найближчого стовба за 5м від хати (і ще 5 м до хліва можна вайфаєм або "міддю")
Новый бизнес-план )))
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stm
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:48
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
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Bolt
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Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50
Bolt написав:
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Мне кажется, это отличная идея
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beee
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