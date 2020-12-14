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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10154101551015610157

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:52

  UA написав:
  sequence написав: а я без дупля - Барабашев с рылами общался.
ИМХО, у рыл сейчас ситуация тоже не айс и можно люто торговаться.

По информации от рыл
Весь июль активность по аренде росла, пока на прошлой неделе не случились прилеты по Киевской и Черниговской области.
С того дня отрезало.

То в Киев (даже не область) регулярно прилетает. На Лукьяшу трижды прилетало с периодичностью в месяц
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:58

  Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.

чого?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:05

  flyman написав:.
Чим поганий умовний Тернопіль?

Там некуда самочку выгулять. И себя
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.

чого?


Там якусь розв'язку будують прямо впритул до будинків, на додачу завантажена Дніпровська набережна під вікнами. Комплекс величезний і будинки стоять щільно, самі будинки ніби більш-менш, якби тільки не якась червона декоративна хєрня згори, на біса її вліпили незрозуміло.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:07

  Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/Q71R_X-oVSo
Что-то та добудовують
Який ж він стрьомний той Грейт.

С правого берега смотрится вполне стильно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:32

  flyman написав:
  sequence написав:
  Феодал написав:..
З інших інсайдерьских джерел - у забудовників з осіні все стане ще гірше

Логично.
Думаю, начнется все с производства базовых стройматериалов - кирпича, газобетона. Это энергозатратные производства, боюсь, им обрубят сначала газ - бо населению не хватает, потом и свет, по той же причине. Туда же керамика
Если что-то и будут достраивать, то исключительно по воле правительства и за его деньги, которых нет
winter is coming

Цегольня досі працює в селі під Тернополем, на яке катаюсь на дачу садити/сапати/копати бараболю.
Думаю придбати сотню-дві цеглин для перетворення колишнього хліва в міні ІТ офіс.
Інтернет на оптоволокні є біля найближчого стовба за 5м від хати (і ще 5 м до хліва можна вайфаєм або "міддю")

Новый бизнес-план )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:48

ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50

  Bolt написав:ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.

Мне кажется, это отличная идея
beee
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