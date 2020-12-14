|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:48
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50
Bolt написав:
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Мне кажется, это отличная идея
-
beee
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:48
Frant написав: beee написав: Bolt написав:
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Мне кажется, это отличная идея
І клепати з них 25-поверхові "неохрущі"?
Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:05
Bolt написав: Frant написав: Bolt написав:
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
І клепати з них 25-поверхові "неохрущі"?
Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
Дозиметром перевіряли такий будиночок з золовідвалу?
А на бензопірени, та інші "приємні" добавки тяжких металів і не тільки, яких повно у шлаку?
Вони не відразу вбивають, а так потроху, але регулярно.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4476
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11
UA написав:
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
Я тут вбил слово Патриотика, 1к. Выдало 80 предложений, при чем первые 10 по 7000 грн. Тут даже лень бы было все объезжать / обходить. Сначала аукцион цены, потом на просмотр.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4861
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11
барабашов написав:Faceless
У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы
В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц.
Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)
Возник вопрос.
В хрущах 5 этажных есть подвал ? А в сталинках 5 этажных ?
в 2-3 этажных сталинках и хрущах ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2041
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2324 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22827
|10051742
|
Пон 01 сер, 2022 19:53
UA
|
|1111
|4691564
|
|
|3
|3877
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|