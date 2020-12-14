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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10154101551015610157

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:48

ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50

  Bolt написав:ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.

Мне кажется, это отличная идея
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:48

  Frant написав:
  beee написав:
  Bolt написав:ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.

Мне кажется, это отличная идея

І клепати з них 25-поверхові "неохрущі"?

Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:05

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Bolt написав:ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.

І клепати з них 25-поверхові "неохрущі"?

Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.

Дозиметром перевіряли такий будиночок з золовідвалу?
А на бензопірени, та інші "приємні" добавки тяжких металів і не тільки, яких повно у шлаку?
Вони не відразу вбивають, а так потроху, але регулярно. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11

  UA написав:Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.

Я тут вбил слово Патриотика, 1к. Выдало 80 предложений, при чем первые 10 по 7000 грн. Тут даже лень бы было все объезжать / обходить. Сначала аукцион цены, потом на просмотр.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11

  барабашов написав:Faceless
У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы
В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц.
Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)


Возник вопрос.
В хрущах 5 этажных есть подвал ? А в сталинках 5 этажных ?
в 2-3 этажных сталинках и хрущах ?
Хомякоид
 
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  #<1 ... 10154101551015610157
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