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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якого новобуду?
Додано: Пон 01 сер, 2022 22:34
Треба рахувати ціну продажу та ціну оренди в однаковий час на стабільному ринку. Коли ви берете вартість 2000, та оренду 2008, або вартість 2008, та оренду 2022, можете зробити помилкові висновки. Чи коли оренда змінюються швидко, відповідно ринку (але всі сподіваються, що вона швидко відновиться, тому не хочуть фіксувати ціну більше ніж на 3-6 місяців), а "хотілки" падають дуже повільно, ви теж не побачите реальної ситуації.
Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
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