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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10155101561015710158

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:33

Головне, щоб від реклами новобуду не було алергії!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якого новобуду?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:34

  Феодал написав:
  Vlad442 написав:
  sequence написав:я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?

Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.

А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(

Треба рахувати ціну продажу та ціну оренди в однаковий час на стабільному ринку. Коли ви берете вартість 2000, та оренду 2008, або вартість 2008, та оренду 2022, можете зробити помилкові висновки. Чи коли оренда змінюються швидко, відповідно ринку (але всі сподіваються, що вона швидко відновиться, тому не хочуть фіксувати ціну більше ніж на 3-6 місяців), а "хотілки" падають дуже повільно, ви теж не побачите реальної ситуації.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.

Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
Vlad442
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  #<1 ... 10155101561015710158
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