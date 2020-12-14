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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:52
Якого новобуду?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:34
Феодал написав: Vlad442 написав: sequence написав:
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
Треба рахувати ціну продажу та ціну оренди в однаковий час на стабільному ринку
. Коли ви берете вартість 2000, та оренду 2008, або вартість 2008, та оренду 2022, можете зробити помилкові висновки. Чи коли оренда змінюються швидко, відповідно ринку (але всі сподіваються, що вона швидко відновиться, тому не хочуть фіксувати ціну більше ніж на 3-6 місяців), а "хотілки" падають дуже повільно, ви теж не побачите реальної ситуації.
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Vlad442
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41
UA написав:
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 06:56
Vlad442 написав: UA написав:
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
Про позитив, про шалений попит на орендному ринку нам можуть розказати ріелтори-новобудівці.
Раніше їх було тут,як бродячих собак, з рекламою 25-поверхових "неохрущів".
Зараз примовкли.
Можливо, копають картоплю на дачах біля зупинок ШРТ і закуповують секонд-хенд на зиму.
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