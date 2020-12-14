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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:29
Frant написав: beee написав: Bolt написав:
ХЗ. Раз пошла такая пляска, может я свои шлакоблочные машинки достану из гаража и опять, как лет 15 назад буду клепать штук 5000-6000 в месяц. Главное, чтобы в Бурштыне был шлак. А то после как начали массово выпускать пеноблоки бизнес практически сошёл на нет.
Мне кажется, это отличная идея
І клепати з них 25-поверхові "неохрущі"?
Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
Та не ну ясен пень не жилое строить. Это и так понятно.
Хотя смешные вы. Вы думаете щебень не фонит? Железобетон?
Мне заказчики мозг этой экологичностью выносят. Мол, кирпич экологичный. Показываю им кирпичную кладку: сколько здесь кирпича и сколько раствора. Раствор сильно полезный?
Шпаклёвка?
Несколько заков жалуются, что-то говорят нам после ремонта, от знакомых маляров простуда 3 месяц и бронхит.
Говорю, на аллергию проверьте.
Щас эриус пьют
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:34
Феодал написав: Vlad442 написав: sequence написав:
я человек неопытный, что увидел, то и скинул - аж две ссылки, все на один дом. Даже если аренда там стоит 40Кгрн, окупаемость объекта, приобретенного до войны за 400К негривен, стремится к бесконечности. Это я и хотел сказать. Есть возражения?
Так. Не треба рахувати оренду на моменті одночасно з ціною до війни.
А ви вважаете що після війни все взлетить?
Я думаю що після війни економіка буде кілька років приходити до тями(
Треба рахувати ціну продажу та ціну оренди в однаковий час на стабільному ринку
. Коли ви берете вартість 2000, та оренду 2008, або вартість 2008, та оренду 2022, можете зробити помилкові висновки. Чи коли оренда змінюються швидко, відповідно ринку (але всі сподіваються, що вона швидко відновиться, тому не хочуть фіксувати ціну більше ніж на 3-6 місяців), а "хотілки" падають дуже повільно, ви теж не побачите реальної ситуації.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41
UA написав:
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 08:02
Ромасик написав: UA написав:
Арендаторы безрезультатно рысачат по городу в поисках Лоха который сделает скидку 20% и зафиксирует цену минимум на 6 месяцев.
Я тут вбил слово Патриотика, 1к. Выдало 80 предложений, при чем первые 10 по 7000 грн. Тут даже лень бы было все объезжать / обходить. Сначала аукцион цены, потом на просмотр.
А что, Южный мост уже открыли?
Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде
Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 10:38
beee написав: Frant написав: beee написав:
Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
Та не ну ясен пень не жилое строить. Это и так понятно.
Хотя смешные вы. Вы думаете щебень не фонит? Железобетон?
Мне заказчики мозг этой экологичностью выносят. Мол, кирпич экологичный. Показываю им кирпичную кладку: сколько здесь кирпича и сколько раствора. Раствор сильно полезный?
Шпаклёвка?
Несколько заков жалуются, что-то говорят нам после ремонта, от знакомых маляров простуда 3 месяц и бронхит.
Говорю, на аллергию проверьте.
Щас эриус пьют
Ни раствор ни шпаклевка если она уж свершенно не какая то левая, в химическом смысле вредными не являются. Стены потому и штукатурят, чтобы не пылило.
Про шлакоблоки и их токсичность вам все верно сказали, не нужно натужно поднимать на смех.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 10:47
Кстати, помню кто-то говорил, что на родине шлакоблока в Германии, из шлакоблока жилые строения не строят. Если коротко, то строят аж бегом.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:20
UA написав:
А что, Южный мост уже открыли?
Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде
Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.
Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал.
На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:30
Vlad442 написав:
Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.
Тоже примерно такого стагнационного мнения. Только не пойму, что произойдет при курсе 50-60. 40 уже имеем, и что? Как это повлияло на цену аренды? 50-60 может быть при неблагоприятных военно-политических событиях, но тогда будут более сильные факторы, которые начнут давить на цену.
Попытки на шестой мес войны заложить какие-то условия "а вдруг" больше похожи на упорство в удлинении пути к стадии принятии
Хотя по моим косвенным ощущениям, какой-то рост на гривен 500 в этой ценовой категории происходит относительно майского дна. Но всё в грн и никакой привязки к дол.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:42
Ромасик написав:
Тоже примерно такого стагнационного мнения. Только не пойму, что произойдет при курсе 50-60. 40 уже имеем, и что? Как это повлияло на цену аренды? 50-60 может быть при неблагоприятных военно-политических событиях, но тогда будут более сильные факторы, которые начнут давить на цену.
Попытки на шестой мес войны заложить какие-то условия "а вдруг" больше похожи на упорство в удлинении пути к стадии принятии
Це не прив'язка до долара, то страховка на випадок форс-мажора. Може буди що завгодно, курс на це відреагує, в мене з'являється можливість розірвати договір, чи змінити ціну. Не обов'язково я скористаюсь цією можливістю, але на всяк випадок її треба мати.
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