Додано: Вів 02 сер, 2022 11:30

Vlad442 написав: Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60. Не бачу позитива на ринку оренди. Хоч я зафіксував ціну на 3 місяця в травні та червні, але не бачу позитивної динаміки на ринку. Тому не буду підвищувати, чи символічно на 500 грн. Коли б здавав зараз, та орендар мене влаштовував, зафіксував би ціну на 6 місяців з оговорками про курс висче 50-60.

Тоже примерно такого стагнационного мнения. Только не пойму, что произойдет при курсе 50-60. 40 уже имеем, и что? Как это повлияло на цену аренды? 50-60 может быть при неблагоприятных военно-политических событиях, но тогда будут более сильные факторы, которые начнут давить на цену.Попытки на шестой мес войны заложить какие-то условия "а вдруг" больше похожи на упорство в удлинении пути к стадии принятииХотя по моим косвенным ощущениям, какой-то рост на гривен 500 в этой ценовой категории происходит относительно майского дна. Но всё в грн и никакой привязки к дол.