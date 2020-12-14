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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:04
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Кстати, помню кто-то говорил, что на родине шлакоблока в Германии, из шлакоблока жилые строения не строят. Если коротко, то строят аж бегом.
Шлакоблоки изготовленные из шлака на шлакоотвалах тепловых електростанций, это просто бомба, которая запросто уделает по токсичности незакромкованное ДСП. И, штукатурка с этим ничего не сделает, т.к. она паропроницаема, и через несколько лет, то что есть в шлакоблоках запросто будет в комнатах.
В шлакозолоотвалах ТЕС, столько всего "интересного" и "полезного" для здоровья, что тащить это в жилые помещения это безумие. Но, некоторым, можно.
Под шлакоблоком/говноблоком на этой ветке понимают все. Я имел в виду автоклавный газобетон. Хотя видел тут жилой 5-этажный дом и из шлакоблока.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:06
airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:10
_Mykola_ написав:airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?
у них есть культура сортировки отходов. Уверен, золу с пеллетных котлов как раз и пускают на эти цели
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