RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10150101511015210153

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:04

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Кстати, помню кто-то говорил, что на родине шлакоблока в Германии, из шлакоблока жилые строения не строят. Если коротко, то строят аж бегом.

Шлакоблоки изготовленные из шлака на шлакоотвалах тепловых електростанций, это просто бомба, которая запросто уделает по токсичности незакромкованное ДСП. И, штукатурка с этим ничего не сделает, т.к. она паропроницаема, и через несколько лет, то что есть в шлакоблоках запросто будет в комнатах.
В шлакозолоотвалах ТЕС, столько всего "интересного" и "полезного" для здоровья, что тащить это в жилые помещения это безумие. Но, некоторым, можно. :roll:

Под шлакоблоком/говноблоком на этой ветке понимают все. Я имел в виду автоклавный газобетон. Хотя видел тут жилой 5-этажный дом и из шлакоблока.
airmax78
 
Повідомлень: 40802
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5042 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:06

airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?
_Mykola_
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 09.02.09
Подякував: 646 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:10

  _Mykola_ написав:airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?

у них есть культура сортировки отходов. Уверен, золу с пеллетных котлов как раз и пускают на эти цели
sequence
 
Повідомлень: 6781
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2011 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10150101511015210153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2282, 2283, 2284
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22836 10078307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 13:32
Олежан
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4700181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (333)
02.08.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.