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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10151101521015310154>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:04

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Кстати, помню кто-то говорил, что на родине шлакоблока в Германии, из шлакоблока жилые строения не строят. Если коротко, то строят аж бегом.

Шлакоблоки изготовленные из шлака на шлакоотвалах тепловых електростанций, это просто бомба, которая запросто уделает по токсичности незакромкованное ДСП. И, штукатурка с этим ничего не сделает, т.к. она паропроницаема, и через несколько лет, то что есть в шлакоблоках запросто будет в комнатах.
В шлакозолоотвалах ТЕС, столько всего "интересного" и "полезного" для здоровья, что тащить это в жилые помещения это безумие. Но, некоторым, можно. :roll:

Под шлакоблоком/говноблоком на этой ветке понимают все. Я имел в виду автоклавный газобетон. Хотя видел тут жилой 5-этажный дом и из шлакоблока.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:06

airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:10

  _Mykola_ написав:airmax78
Вы уверены, что шлакоблок в Германии содержит шлак с золоотвалов?

у них есть культура сортировки отходов. Уверен, золу с пеллетных котлов как раз и пускают на эти цели
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:23

Шлакоблока из угольного шлака немного фонит, до 25 мкРгн. Природный фон, у нас около 13 мкРгн. Хотя по нормам вроде проходит для жилых помещений.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Комрады, кто еще не видел/слышал - смотрим/слушаем: https://www.youtube.com/watch?v=GKF-L8xtmkI&t=3154s
Это лучше порнхаба. Перелесть буду продавать за 600куе. Папижжже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:31

  airmax78 написав:..
Это лучше порнхаба. ...

ну-у-у, порнхаб 15 минут и готово, а тут полтора часа вникать. :mrgreen:
жаль, на Ютубе дизлайки не видно, но по комментариям все понятно.
За 600 тыс, Максим, продадите когда-то, конечно. Не вы, так внуки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:43

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Это лучше порнхаба. ...

ну-у-у, порнхаб 15 минут и готово, а тут полтора часа вникать. :mrgreen:
жаль, на Ютубе дизлайки не видно, но по комментариям все понятно.
За 600 тыс, Максим, продадите когда-то, конечно. Не вы, так внуки

Единственный комментарий под видео, заслуживающий внимания:
"Алекс К
2 days ago
@Mykhailo Kukhar Чому ни на державний мове ?!"
PS Намекаете на "капсулу времени"? Представляете в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года. 100 лет - довоенная атмосфера роскоши и все в нулячем состоянии. Повезет же кому-то...
Надо только шторы повесить - а то все выцветет нафиг от солнца и поролон в мебели разложится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:15

  airmax78 написав:.. в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года...
ИМХО, если вы еще несколько месяцев/кварталов/лет останетесь в текущей локации, то жаба все же придушит и станете сдавать. Если повезет, за целую тыщщу баксов.
Первый месяц в счет аренды пойдет заказ штор арендатором.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:28

  Bolt написав:Шлакоблока из угольного шлака немного фонит, до 25 мкРгн. Природный фон, у нас около 13 мкРгн. Хотя по нормам вроде проходит для жилых помещений.

У мене в квартирі природний фон 8 мкР, піднімався трохи до 12 коли горіли ліси в Чорнобилі з закритими вікнами, з відкритими були всплески до 30-40.

Будувати з шлакоблоку у якого фон в 2-3 рази вищий, і це тільки по радіації, не враховуючи іншого букету у вигляді різних токсичних хімічних сполук.
Та ну його будувати з такого житлове приміщення.

По нормам у нас багато чого проходить, та ж чорниця по нашим нормам може фонити в 3-5 разів від природнього фону і "нормально" по документам лабораторії проходить, але я таку не купляю. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:33

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года...
ИМХО, если вы еще несколько месяцев/кварталов/лет останетесь в текущей локации, то жаба все же придушит и станете сдавать. Если повезет, за целую тыщщу баксов.
Первый месяц в счет аренды пойдет заказ штор арендатором.


Нормас вартість оренди. Вигідно.

Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада
Первый
 
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