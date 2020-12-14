Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кстати, помню кто-то говорил, что на родине шлакоблока в Германии, из шлакоблока жилые строения не строят. Если коротко, то строят аж бегом.
Шлакоблоки изготовленные из шлака на шлакоотвалах тепловых електростанций, это просто бомба, которая запросто уделает по токсичности незакромкованное ДСП. И, штукатурка с этим ничего не сделает, т.к. она паропроницаема, и через несколько лет, то что есть в шлакоблоках запросто будет в комнатах. В шлакозолоотвалах ТЕС, столько всего "интересного" и "полезного" для здоровья, что тащить это в жилые помещения это безумие. Но, некоторым, можно.
Под шлакоблоком/говноблоком на этой ветке понимают все. Я имел в виду автоклавный газобетон. Хотя видел тут жилой 5-этажный дом и из шлакоблока.
ну-у-у, порнхаб 15 минут и готово, а тут полтора часа вникать. жаль, на Ютубе дизлайки не видно, но по комментариям все понятно. За 600 тыс, Максим, продадите когда-то, конечно. Не вы, так внуки
Единственный комментарий под видео, заслуживающий внимания: "Алекс К 2 days ago @Mykhailo Kukhar Чому ни на державний мове ?!" PS Намекаете на "капсулу времени"? Представляете в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года. 100 лет - довоенная атмосфера роскоши и все в нулячем состоянии. Повезет же кому-то... Надо только шторы повесить - а то все выцветет нафиг от солнца и поролон в мебели разложится.
airmax78 написав:.. в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года...
ИМХО, если вы еще несколько месяцев/кварталов/лет останетесь в текущей локации, то жаба все же придушит и станете сдавать. Если повезет, за целую тыщщу баксов. Первый месяц в счет аренды пойдет заказ штор арендатором.
airmax78 написав:.. в 2122 году, когда, наконец, в Украине все будет збс, на рынок вываливается квартира с новеньким ремонтом и неюзанной техникой из 2022 года...
ИМХО, если вы еще несколько месяцев/кварталов/лет останетесь в текущей локации, то жаба все же придушит и станете сдавать. Если повезет, за целую тыщщу баксов. Первый месяц в счет аренды пойдет заказ штор арендатором.
Нормас вартість оренди. Вигідно.
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+ Ціни в дол США. Канада