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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10151101521015310154

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:34

  airmax78 написав:Комрады, кто еще не видел/слышал - смотрим/слушаем: https://www.youtube.com/watch?v=GKF-L8xtmkI&t=3154s
Это лучше порнхаба. Перелесть буду продавать за 600куе. Папижжже.

Якщо коротко: в кого що там встає і хто кому і як там піднімає (буде піднімати)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:39

  flyman написав:
  airmax78 написав:Комрады, кто еще не видел/слышал - смотрим/слушаем: https://www.youtube.com/watch?v=GKF-L8xtmkI&t=3154s
Это лучше порнхаба. Перелесть буду продавать за 600куе. Папижжже.

Якщо коротко: в кого що там встає і хто кому і як там піднімає (буде піднімати)

Если коротко, то: "Мы будем багатии"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43

  Первый написав:..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада

у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?
sequence
 
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