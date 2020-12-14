|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:34
Якщо коротко: в кого що там встає і хто кому і як там піднімає (буде піднімати)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29322
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1414 раз.
- Подякували: 2521 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:39
flyman написав:
Якщо коротко: в кого що там встає і хто кому і як там піднімає (буде піднімати)
Если коротко, то: "Мы будем багатии"(с)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40805
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5042 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43
Первый написав:
..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада
у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6786
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2012 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 сер, 2022 17:06
sequence написав: Первый написав:
..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада
у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?
З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16762
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22841
|10095347
|
|
|1111
|4705712
|
|
|3
|3879
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|