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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10152101531015410155>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43

  Первый написав:..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада

у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:06

  sequence написав:
  Первый написав:..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада

у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?

З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:11

  Первый написав:
  sequence написав:
  Первый написав:..
Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+
Ціни в дол США.
Канада

у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает?
или сама квартира быстро дорожает?

З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пересматриваю Кухара и Наймана уже в третий раз и каждый раз добавляю по полтосику к ценнику на ОЛХ. Единственное что смущает - Найман сидит в трусах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:14

  airmax78 написав:Пересматриваю Кухара и Наймана уже в третий раз и каждый раз добавляю по полтосику к ценнику на ОЛХ. Единственное что смущает - Найман сидит в трусах.

А шо, якби без трусів - ви б спокійніше були?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:21

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Пересматриваю Кухара и Наймана уже в третий раз и каждый раз добавляю по полтосику к ценнику на ОЛХ. Единственное что смущает - Найман сидит в трусах.

А шо, якби без трусів - ви б спокійніше були?

Не знаю, якось лячно довірятись людині яка сидить в футболці і труселях. Але ж Кухар - молодець - в піджаку та штанах. Так що може і норм. Та й додаткові 150куе на дорозі не валяються.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Пересматриваю Кухара и Наймана уже в третий раз и каждый раз добавляю по полтосику к ценнику на ОЛХ. Единственное что смущает - Найман сидит в трусах.

Чим скоріше ви пройдете стадію Заперечення, та інші стадії, тим скоріше закінчиться війна.
  Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Може ціна оренди стара, а ціна продажу злетіла ракетою за останні роки?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Макс, що скажете про дизайн?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-v ... O7T5d.html?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:38

  Ромасик написав:
  UA написав:А что, Южный мост уже открыли?
Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде :mrgreen:
Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.

Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал.
На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.

У вас устаревшая информация.
Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги.
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi
Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления.
Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог.
Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:43

  airmax78 написав:
  Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...

Первый не знает что такое учетная ставка.
Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот :mrgreen:
UA
 
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