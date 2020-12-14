Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. Знайомі знімають за 2400 квартиру вартістю млн+ Ціни в дол США. Канада
у них там флэтлордство тоже больше хобби напоминает? или сама квартира быстро дорожает?
З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
UA написав:А что, Южный мост уже открыли? Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.
Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал. На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.
У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
Первый не знает что такое учетная ставка. Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот