Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:А что, Южный мост уже открыли? Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.
Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал. На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.
У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
Первый не знает что такое учетная ставка. Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот
Дівчата, тема закордонної нерухомості в іншій темі форума.
Дешево и сердито. Не нужно эти акцентные стены делать. Не нужно это "веселенькое" буйство красок, тем более в маленькой квартире. Не нужно делать потолочные люстры в квартирах с низкими потолками и вообще они не нужны. И, конечно, эти плитуса на проходе на балкон... "повбывав бы"(с) Нахера они там?! Что они закрывают??? А выглядят просто капец - хоть приезжай специально в Киев и отдирай их. А ну и шкаф платяной с прозрачными дверями выглядит ОК только в шоуруме, когда в нем 2 белые рубашки висят. В остальных ситуациях - в топку такие шкафы.