Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:А что, Южный мост уже открыли? Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.
Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал. На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.
У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
Первый не знает что такое учетная ставка. Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот
Дівчата, тема закордонної нерухомості в іншій темі форума.
Дешево и сердито. Не нужно эти акцентные стены делать. Не нужно это "веселенькое" буйство красок, тем более в маленькой квартире. Не нужно делать потолочные люстры в квартирах с низкими потолками и вообще они не нужны. И, конечно, эти плитуса на проходе на балкон... "повбывав бы"(с) Нахера они там?! Что они закрывают??? А выглядят просто капец - хоть приезжай специально в Киев и отдирай их. Вообще в этой квартире с плинтусами беда. Кто их выбирал? Плинтус выступающий за габариты наличника выглядит как одоробло. Ну как люди об этом не думают - оно ж просто глаза выедает. А ну и шкаф платяной с прозрачными дверями выглядит ОК только в шоуруме, когда в нем 2 белые рубашки висят. В остальных ситуациях - в топку такие шкафы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 сер, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний. Та не ну ясен пень не жилое строить. Это и так понятно. Хотя смешные вы. Вы думаете щебень не фонит? Железобетон? Мне заказчики мозг этой экологичностью выносят. Мол, кирпич экологичный. Показываю им кирпичную кладку: сколько здесь кирпича и сколько раствора. Раствор сильно полезный? Шпаклёвка? Несколько заков жалуются, что-то говорят нам после ремонта, от знакомых маляров простуда 3 месяц и бронхит. Говорю, на аллергию проверьте. Щас эриус пьют
Ни раствор ни шпаклевка если она уж свершенно не какая то левая, в химическом смысле вредными не являются. Стены потому и штукатурят, чтобы не пылило. Про шлакоблоки и их токсичность вам все верно сказали, не нужно натужно поднимать на смех.
У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом? Никто не советует строить жилые сооружения из шлака. Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки. Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее. В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах. И все вы этим дишите