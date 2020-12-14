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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015310154101551015610157>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:51

  UA написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:А что, Южный мост уже открыли?
Нажмите кнопочку от частных лиц - уведите более менее реальную картину по аренде :mrgreen:
Заманушные от рыл 7000 грн превращаются в реальные 9000 грн.

Так а что Южный мост? Для ОТ его никто и не закрывал.
На то они и рыла, чтобы приземлять фантазеров с 9000. Никогда не гонялся за объявлениями от хозяина. Даже скорее скептически к ним отношусь.

У вас устаревшая информация.
Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги.
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi
Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления.
Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог.
Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.

з кавалірки вна Жулянах як з куща 10Кгрн?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:52

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...

Первый не знает что такое учетная ставка.
Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот :mrgreen:

Дівчата, тема закордонної нерухомості в іншій темі форума.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:03

  airmax78 написав:Комрады, кто еще не видел/слышал - смотрим/слушаем: https://www.youtube.com/watch?v=GKF-L8xtmkI&t=3154s
Это лучше порнхаба. Перелесть буду продавать за 600куе. Папижжже.

Беру Вашу прелесть сейчас, только за 500 куе (монопольных денег). По рукам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:19

  Vlad442 написав:Макс, що скажете про дизайн?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-v ... O7T5d.html?

Дешево и сердито. Не нужно эти акцентные стены делать. Не нужно это "веселенькое" буйство красок, тем более в маленькой квартире. Не нужно делать потолочные люстры в квартирах с низкими потолками и вообще они не нужны. И, конечно, эти плитуса на проходе на балкон... "повбывав бы"(с) Нахера они там?! Что они закрывают??? А выглядят просто капец - хоть приезжай специально в Киев и отдирай их. Вообще в этой квартире с плинтусами беда. Кто их выбирал? Плинтус выступающий за габариты наличника выглядит как одоробло. Ну как люди об этом не думают - оно ж просто глаза выедает.
А ну и шкаф платяной с прозрачными дверями выглядит ОК только в шоуруме, когда в нем 2 белые рубашки висят. В остальных ситуациях - в топку такие шкафы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 сер, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:21

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Комрады, кто еще не видел/слышал - смотрим/слушаем: https://www.youtube.com/watch?v=GKF-L8xtmkI&t=3154s
Это лучше порнхаба. Перелесть буду продавать за 600куе. Папижжже.

Беру Вашу прелесть сейчас, только за 500 куе (монопольных денег). По рукам?

600 куе. И согласуйте покупку с АМКУ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:33

Vlad442 ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:10

  vikapavl написав:Vlad442 ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно

Ыыыыы... а я на ценник даже не взглянул - настолько мне Эврика с Патриотикой не интересны. 2192 бакса за метр?
4куе за метр прелести на этом фоне - вообще ни о чем. Сраный демпинг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:11

  beee написав:
  Frant написав:
  beee написав:Я собі з них 2,5 поверховий будинок побудував. Вже 12 років політ нормальний.
Та не ну ясен пень не жилое строить. Это и так понятно.
Хотя смешные вы. Вы думаете щебень не фонит? Железобетон?
Мне заказчики мозг этой экологичностью выносят. Мол, кирпич экологичный. Показываю им кирпичную кладку: сколько здесь кирпича и сколько раствора. Раствор сильно полезный?
Шпаклёвка?
Несколько заков жалуются, что-то говорят нам после ремонта, от знакомых маляров простуда 3 месяц и бронхит.
Говорю, на аллергию проверьте.
Щас эриус пьют


Ни раствор ни шпаклевка если она уж свершенно не какая то левая, в химическом смысле вредными не являются. Стены потому и штукатурят, чтобы не пылило.
Про шлакоблоки и их токсичность вам все верно сказали, не нужно натужно поднимать на смех.

У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом?
Никто не советует строить жилые сооружения из шлака.
Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки.
Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее.
В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:19

  beee написав:В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите

Мне все торцы кромковали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:23

  beee написав:У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом?
Никто не советует строить жилые сооружения из шлака.
Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки.
Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее.
В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите

Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды.
Ну ламинат круче паркетной доски.
Эпоха цифровой деградации.
UA
 
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