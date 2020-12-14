Додано: Вів 02 сер, 2022 18:19

Vlad442 написав: Макс, що скажете про дизайн?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2k-v ... O7T5d.html ? Макс, що скажете про дизайн?

Дешево и сердито. Не нужно эти акцентные стены делать. Не нужно это "веселенькое" буйство красок, тем более в маленькой квартире. Не нужно делать потолочные люстры в квартирах с низкими потолками и вообще они не нужны. И, конечно, эти плитуса на проходе на балкон... "повбывав бы"(с) Нахера они там?! Что они закрывают??? А выглядят просто капец - хоть приезжай специально в Киев и отдирай их. Вообще в этой квартире с плинтусами беда. Кто их выбирал? Плинтус выступающий за габариты наличника выглядит как одоробло. Ну как люди об этом не думают - оно ж просто глаза выедает.А ну и шкаф платяной с прозрачными дверями выглядит ОК только в шоуруме, когда в нем 2 белые рубашки висят. В остальных ситуациях - в топку такие шкафы.