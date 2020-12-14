Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Это там где тетрис 19к->38к?) Я же давно не против Славутича за полцены Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 02 сер, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом? Никто не советует строить жилые сооружения из шлака. Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки. Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее. В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах. И все вы этим дишите
Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды. Ну ламинат круче паркетной доски. Эпоха цифровой деградации.
Паркетная доска круче. А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море
beee написав:У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом? Никто не советует строить жилые сооружения из шлака. Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки. Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее. В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах. И все вы этим дишите
Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды. Ну ламинат круче паркетной доски. Эпоха цифровой деградации.
А в чем проблема с ЛДСП, особенно итальянским? МДФ оклеенный шпоном намного экологичнее? Зато в 4-5 раз дороже.
UA написав:У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Это там где тетрис 19к->38к?) Я же давно не против Славутича за полцены Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.
Красную и зеленую ветку метро останавливают и ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело. Свинособаки узнают, начнет специально в час пик пулять чтобы люди злые на работу приходили.