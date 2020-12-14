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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10154101551015610157>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:26

  airmax78 написав:
  beee написав:В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите

Мне все торцы кромковали.

Респект мебельщикам. Мои тоже всё кромкуют.
Но это далеко не только лишь все, мало кто может)
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:27

  UA написав:У вас устаревшая информация.
Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги.
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi
Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления.
Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог.
Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.

Это там где тетрис 19к->38к?)
Я же давно не против Славутича за полцены :)
Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 02 сер, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:27

  UA написав:
  beee написав:У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом?
Никто не советует строить жилые сооружения из шлака.
Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки.
Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее.
В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите

Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды.
Ну ламинат круче паркетной доски.
Эпоха цифровой деградации.

Паркетная доска круче.
А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:35

  UA написав:
  beee написав:У вас какая-то психическая травма, связанная со смехом?
Никто не советует строить жилые сооружения из шлака.
Внимание акцентируют на вредности шпаклёвки.
Пылят стены не от штукатурки, которую поливают на стены, а от шпаклёвки, мельчайшая пыль которой после шлифовки будет везде: в отверстиях потолков под светильники, щелях, за мебелью и так далее.
В любой квартире всё устелено ДСП, которое не кромковано на невидимых торцах.
И все вы этим дишите

Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды.
Ну ламинат круче паркетной доски.
Эпоха цифровой деградации.

А в чем проблема с ЛДСП, особенно итальянским? МДФ оклеенный шпоном намного экологичнее? Зато в 4-5 раз дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:42

  beee написав:Паркетная доска круче.
А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море


Паркет круче. И дешевле
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:46

  adeges написав:
  beee написав:Паркетная доска круче.
А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море


Паркет круче. И дешевле

Выглядит немодно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:46

  airmax78 написав:
  UA написав:Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды.
Ну ламинат круче паркетной доски.
Эпоха цифровой деградации.

А в чем проблема с ЛДСП, особенно итальянским? МДФ оклеенный шпоном намного экологичнее? Зато в 4-5 раз дороже.

В следующем ремонте попробуйте всё из массива заказать.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:47

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  beee написав:Паркетная доска круче.
А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море


Паркет круче. И дешевле

Выглядит немодно.

Мода на ДСП пройдет, а онкология останется.
Востаннє редагувалось UA в Вів 02 сер, 2022 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:47

  adeges написав:
  beee написав:Паркетная доска круче.
А кто её тянет? Квадрат без укладки 3 тысячи до войны была и царапин потом море


Паркет круче. И дешевле

возможно. но закам не нравится мелкий рисунок.
щас диз-проекты с большими, хаотично уложенными плашками
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:54

  Ромасик написав:
  UA написав:У вас устаревшая информация.
Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги.
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi
Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления.
Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог.
Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.

Это там где тетрис 19к->38к?)
Я же давно не против Славутича за полцены :)
Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.

Красную и зеленую ветку метро останавливают и ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.
Свинособаки узнают, начнет специально в час пик пулять чтобы люди злые на работу приходили.
UA
 
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