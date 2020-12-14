Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:У вас устаревшая информация. Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги. https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления. Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог. Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.
Это там где тетрис 19к->38к?) Я же давно не против Славутича за полцены Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.
Красную и зеленую ветку метро останавливают и ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело. Свинособаки узнают, начнет специально в час пик пулять чтобы люди злые на работу приходили.
железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было
beee написав:железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было
Та нет, все правильно. Во время тревоги автобус останавливается и все должны идти в убежище (переход). А то прилетит в автобус и фиг выберешься. К стати на арсенальной сделали наземные переходы. Крутяк такой. А подземные нужны теперь только как убежище.
UA написав: ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.
ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?
vikapavl написав:Vlad442 ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно
Интересно за сколько это «ёптвоюмуттер» с адскими плинтусами и мойкой по дороге на улицу уйдёт Если продаван вообще двигаться вниз будет, а не рассказывать что у не кака, а Ляля Аренда такого около 8000?
Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
Первый не знает что такое учетная ставка. Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот
Знаю одного моего земляка, по жизни банкрота Игорь Валерьич, патриот зелёного кэша Тот больше чем полжизни на два процента убытков положил, теперь после Корбана уж не знает - может надо было на три прОцента жить???
10-12 тыс. в зависимости от скорости и требований к арендаторам. 125 цена нереальная. В начале 21-ого квартира лучшей планировки, площади и с ремонтом не от застройщика, ушла за 120. В довоенных ценах я бы ее оценил в 100-110. Сейчас рынка нет, поэтому нет цены. Может с 90 стоило бы им начать.