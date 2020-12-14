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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10154101551015610157

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:57

  UA написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:У вас устаревшая информация.
Вроде движение поездов метро по Южному мосту тоже останавливают во время воздушной тревоги.
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... oy-trevogi
Если остановят движение на мосту, то встанет вся ветка в оба направления.
Думаю службы такси поднимут тариф во время воздушных тревог.
Аренда квартир возле синей ветки метро - рост в 2 раза.

Это там где тетрис 19к->38к?)
Я же давно не против Славутича за полцены :)
Сегодня вечером была тревога, отслеживал ОТ по GPS, то вроде ездил. Но метро да, останавливается.

Красную и зеленую ветку метро останавливают и ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.
Свинособаки узнают, начнет специально в час пик пулять чтобы люди злые на работу приходили.

железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:00

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Затянуть 4000-6000 кг ЛДСП в квартиру и облицевать им стены - писк моды.
Ну ламинат круче паркетной доски.
Эпоха цифровой деградации.

А в чем проблема с ЛДСП, особенно итальянским? МДФ оклеенный шпоном намного экологичнее? Зато в 4-5 раз дороже.

В следующем ремонте попробуйте всё из массива заказать.

Врядли так разбогатею уже.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:01

  UA написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Паркет круче. И дешевле

Выглядит немодно.

Мода на ДСП пройдет, а онкология останется.

Паркетная доска - она ж не из ДСП.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:02

  beee написав:железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было

Та нет, все правильно. Во время тревоги автобус останавливается и все должны идти в убежище (переход). А то прилетит в автобус и фиг выберешься.
К стати на арсенальной сделали наземные переходы. Крутяк такой. А подземные нужны теперь только как убежище.
  UA написав: ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.

ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12

  Ромасик написав:ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?

Весь ОТ на остановке не поместился.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:46

  vikapavl написав:Vlad442 ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно

Интересно за сколько это «ёптвоюмуттер» с адскими плинтусами и мойкой по дороге на улицу уйдёт
Если продаван вообще двигаться вниз будет, а не рассказывать что у не кака, а Ляля
Аренда такого около 8000?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:49

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...

Первый не знает что такое учетная ставка.
Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот :mrgreen:

Знаю одного моего земляка, по жизни банкрота
Игорь Валерьич, патриот зелёного кэша
Тот больше чем полжизни на два процента убытков положил, теперь после Корбана уж не знает - может надо было на три прОцента жить???
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Аренда такого около 8000?

10-12 тыс. в зависимости от скорости и требований к арендаторам.
125 цена нереальная. В начале 21-ого квартира лучшей планировки, площади и с ремонтом не от застройщика, ушла за 120. В довоенных ценах я бы ее оценил в 100-110. Сейчас рынка нет, поэтому нет цены. Может с 90 стоило бы им начать.
Vlad442
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