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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:01
UA написав: airmax78 написав: adeges написав:
Паркет круче. И дешевле
Выглядит немодно.
Мода на ДСП пройдет, а онкология останется.
Паркетная доска - она ж не из ДСП.
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airmax78
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:02
beee написав:
железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было
Та нет, все правильно. Во время тревоги автобус останавливается и все должны идти в убежище (переход). А то прилетит в автобус и фиг выберешься.
К стати на арсенальной сделали наземные переходы. Крутяк такой. А подземные нужны теперь только как убежище.
UA написав:
ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.
ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?
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Ромасик
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12
Ромасик написав:
ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?
Весь ОТ на остановке не поместился.
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UA
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:46
vikapavl написав:Vlad442
ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно
Интересно за сколько это «ёптвоюмуттер» с адскими плинтусами и мойкой по дороге на улицу уйдёт
Если продаван вообще двигаться вниз будет, а не рассказывать что у не кака, а Ляля
Аренда такого около 8000?
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барабашов
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:49
UA написав: airmax78 написав: Первый написав:
З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.
Хоча і дивний
Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...
Первый не знает что такое учетная ставка.
Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот
Знаю одного моего земляка, по жизни банкрота
Игорь Валерьич, патриот зелёного кэша
Тот больше чем полжизни на два процента убытков положил, теперь после Корбана уж не знает - может надо было на три прОцента жить???
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барабашов
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00
барабашов написав:
Аренда такого около 8000?
10-12 тыс. в зависимости от скорости и требований к арендаторам.
125 цена нереальная. В начале 21-ого квартира лучшей планировки, площади и с ремонтом не от застройщика, ушла за 120. В довоенных ценах я бы ее оценил в 100-110. Сейчас рынка нет, поэтому нет цены. Может с 90 стоило бы им начать.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:07
Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:55
Все эти "замирания" магазинов и ОТ во время тревоги - минус 10% к демографическим потокам и КРЖН
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fox767676
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:05
Vlad442 написав:
Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.
А нет реальные сделки? Они есть? Или по хотелкам будем сравнивать?
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Hotab
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:39
Hotab написав: Vlad442 написав:
Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.
А нет реальные сделки? Они есть? Или по хотелкам будем сравнивать?
Ну, насправді я не бачу сенсу, і зовсім не з приводу, хто виграє, хто програє.
Барака робив записи, і ніби погодилися на його індекс - може, він для довідки скаже, який результат. Привітаємо зРадіо, якщо що.
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Faceless
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