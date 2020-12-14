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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10155101561015710158>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:01

  UA написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Паркет круче. И дешевле

Выглядит немодно.

Мода на ДСП пройдет, а онкология останется.

Паркетная доска - она ж не из ДСП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:02

  beee написав:железная логика - при тревоге быть не в движении, а статично - чтобы легче попасть было

Та нет, все правильно. Во время тревоги автобус останавливается и все должны идти в убежище (переход). А то прилетит в автобус и фиг выберешься.
К стати на арсенальной сделали наземные переходы. Крутяк такой. А подземные нужны теперь только как убежище.
  UA написав: ОТ во втором ряду стоял создав пробки, там где их никогда небело.

ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12

  Ромасик написав:ОТ по логике на ближайшей автобусной остановке должен остановится. Откуда взяться пробке?

Весь ОТ на остановке не поместился.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:46

  vikapavl написав:Vlad442 ремонт соответствует зданию. 125 000 $ - сдуреть можно

Интересно за сколько это «ёптвоюмуттер» с адскими плинтусами и мойкой по дороге на улицу уйдёт
Если продаван вообще двигаться вниз будет, а не рассказывать что у не кака, а Ляля
Аренда такого около 8000?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:49

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:З огляду на те що здала контора яка займає 2 поверхи в башті де сидить амазон, то мабудь бізнес.

Хоча і дивний

Бизнес на шаровых деньгах. Но сейчас такой бизнес может начать испытывать трудности. Когда у тебя доходность в пределах 2.5% годовых грязными, стоимость денег даже в 2% годовых убьет твой бизнес. А если она будет выше...

Первый не знает что такое учетная ставка.
Следует писать доступно - Та контора в башне банкрот :mrgreen:

Знаю одного моего земляка, по жизни банкрота
Игорь Валерьич, патриот зелёного кэша
Тот больше чем полжизни на два процента убытков положил, теперь после Корбана уж не знает - может надо было на три прОцента жить???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Аренда такого около 8000?

10-12 тыс. в зависимости от скорости и требований к арендаторам.
125 цена нереальная. В начале 21-ого квартира лучшей планировки, площади и с ремонтом не от застройщика, ушла за 120. В довоенных ценах я бы ее оценил в 100-110. Сейчас рынка нет, поэтому нет цены. Может с 90 стоило бы им начать.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все эти "замирания" магазинов и ОТ во время тревоги - минус 10% к демографическим потокам и КРЖН
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:05

  Vlad442 написав:Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.


А нет реальные сделки? Они есть? Или по хотелкам будем сравнивать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Vlad442 написав:Через 30 дней конец "прогноза" зРадио. Интересно, осуществится ли он, даже с учетом форс-мажора в виде войны. Напомню, что минус 20-40% от мартовских хайов (МХЗ), на которых трешку в Эврике с ремонтом от застройщика можно было взять за 87.


А нет реальные сделки? Они есть? Или по хотелкам будем сравнивать?
Ну, насправді я не бачу сенсу, і зовсім не з приводу, хто виграє, хто програє.
Барака робив записи, і ніби погодилися на його індекс - може, він для довідки скаже, який результат. Привітаємо зРадіо, якщо що.
Faceless
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