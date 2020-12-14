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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10155101561015710158

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Это маразм": киевляне гневно отреагировали на остановку транспорта во время воздушных тревог

Большинство пассажиров нововведением возмущены. «Это маразм. Вот сейчас сюда бомбанет ракета и всех нас здесь положит», — говорит одна из пассажирок, которая, несмотря на просьбу водителя, покидать транспорт отказалась.

https://t.me/kyiv_politycnyi/15782
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Покупці зникли з ринку нерухомості

https://finclub.net/ua/news/pokuptsi-zn ... mosti.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Олежан
 
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