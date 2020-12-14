Большинство пассажиров нововведением возмущены. «Это маразм. Вот сейчас сюда бомбанет ракета и всех нас здесь положит», — говорит одна из пассажирок, которая, несмотря на просьбу водителя, покидать транспорт отказалась.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"Это маразм": киевляне гневно отреагировали на остановку транспорта во время воздушных тревог
Большинство пассажиров нововведением возмущены. «Это маразм. Вот сейчас сюда бомбанет ракета и всех нас здесь положит», — говорит одна из пассажирок, которая, несмотря на просьбу водителя, покидать транспорт отказалась.
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:03
Покупці зникли з ринку нерухомості
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
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