Додано: Сер 03 сер, 2022 10:11

Ромасик написав: А прилетит в забитый автобус, визгу не оберешься.

Что за маразм несет маразматическая пассажирка вообще не понятно.



В идеале нужно отработать, к какой остановке автобус должен подьезжать (где лучше оборудовано укрытие), а на остановке должен быть указатель где ближайшее укрытие. Но для этого нужен кто-то умный, а не боксер. А прилетит в забитый автобус, визгу не оберешься.Что за маразм несет маразматическая пассажирка вообще не понятно.В идеале нужно отработать, к какой остановке автобус должен подьезжать (где лучше оборудовано укрытие), а на остановке должен быть указатель где ближайшее укрытие. Но для этого нужен кто-то умный, а не боксер.

Я вчера в режиме реального времени наблюдал как это было. Я на телефоне увидел тревогу, сирен вокруг не было. Как водители должны узнать о событии я хз. Но ВЕСЬ ОТ как ехал так и продолжал ехать - и маршрутки и троллейбусы.Вся эта комарилья с остановками, выгрузкой пассажиров - это просто очередное мертворожденное решение от чиновников, чтобы прикрыть свою жoпу. Вспомните Кременчуг - кто виноват? Директор ТЦ. А как налоги и зарплаты платить владельцам бизнеса - это власти не интересно. Зашел человек - нарезал себе колбаски, масла, рыбки. Пришел на кассу - тревога - все оставляем, выходим. Куда потом это девать владельцу магазина?Так же и с транспортом - попробуйте водителю маршрутки сказать "так я платил перед тревогой в другой маршрутке...".Пока власти занимаются не поиском решений, а фиговых листков - нихрена не поменяется.