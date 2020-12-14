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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:03
Moneta написав:
В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.
Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.
В пригороді ціни житла впадуть більше, ніж в Києві.
Прийшла пора мутрому нароту платити по рахункам.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:11
Ромасик написав:
А прилетит в забитый автобус, визгу не оберешься.
Что за маразм несет маразматическая пассажирка вообще не понятно.
В идеале нужно отработать, к какой остановке автобус должен подьезжать (где лучше оборудовано укрытие), а на остановке должен быть указатель где ближайшее укрытие. Но для этого нужен кто-то умный, а не боксер.
Я вчера в режиме реального времени наблюдал как это было. Я на телефоне увидел тревогу, сирен вокруг не было. Как водители должны узнать о событии я хз. Но ВЕСЬ ОТ как ехал так и продолжал ехать - и маршрутки и троллейбусы.
Вся эта комарилья с остановками, выгрузкой пассажиров - это просто очередное мертворожденное решение от чиновников, чтобы прикрыть свою жoпу. Вспомните Кременчуг - кто виноват? Директор ТЦ. А как налоги и зарплаты платить владельцам бизнеса - это власти не интересно. Зашел человек - нарезал себе колбаски, масла, рыбки. Пришел на кассу - тревога - все оставляем, выходим. Куда потом это девать владельцу магазина?
Так же и с транспортом - попробуйте водителю маршрутки сказать "так я платил перед тревогой в другой маршрутке...".
Пока власти занимаются не поиском решений, а фиговых листков - нихрена не поменяется.
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striped
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:13
hume написав:
Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.
те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков
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Олежан
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:15
hume написав:
Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора.
Я би рахував не так. Не від сьогоднішнього часу, та не від початку війни. Треба рахувати від кінця війни. Я вважаю, що через півроку після кінця війни почнется дно цін.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:16
Moneta написав:
В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.
Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.
да да
было дело
товарищ отца продал 4к на Хрещатике за 15 000
уехал в израиль в поисках лучшей жизни работал водителем автобуса
а тот кто купил это квартиру в 2007 мог продать ее на 1М
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Олежан
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:18
beee написав:
Скоро Европу накроет ковид (там уже болеют много), всё закроется на локдаун и наши остановки ОТ будут сущим пустячком.
Европейцы потянутся к нам, как к более благополучным 😂
Ой, не говорите. С обстрелами спокойнее живется, чем с ихним ковидлом.
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Ромасик
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:20
Moneta написав:
В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.
Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.
Зараз нема такого. Жінки бояться приїжджати для продажу, та багато ще не дойшло до рішення, що вони не будуть повертатися. Чоловіків не випускають. Багато варіантів вийде на продаж пізніше, може після війни.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:20
Олежан написав: Moneta написав:
В 90е-начало нулевых был исход евреев и можно было найти хорошую квартирку с современным на то время ремонтом, по цене покупателя.
Сейчас исход происходит гораздо масштабнее, при этом коробками застроен весь пригород.
да да
было дело
товарищ отца продал 4к на Хрещатике за 15 000
уехал в израиль в поисках лучшей жизни работал водителем автобуса
а тот кто купил это квартиру в 2007 мог продать ее на 1М
А в 2022 ищет арендатора за 800 баксов
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Ромасик
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:30
striped написав: Ромасик написав:
А прилетит в забитый автобус, визгу не оберешься.
Что за маразм несет маразматическая пассажирка вообще не понятно.
В идеале нужно отработать, к какой остановке автобус должен подьезжать (где лучше оборудовано укрытие), а на остановке должен быть указатель где ближайшее укрытие. Но для этого нужен кто-то умный, а не боксер.
Я вчера в режиме реального времени наблюдал как это было. Я на телефоне увидел тревогу, сирен вокруг не было. Как водители должны узнать о событии я хз. Но ВЕСЬ ОТ как ехал так и продолжал ехать - и маршрутки и троллейбусы.
Вся эта комарилья с остановками, выгрузкой пассажиров - это просто очередное мертворожденное решение от чиновников, чтобы прикрыть свою жoпу. Вспомните Кременчуг - кто виноват? Директор ТЦ. А как налоги и зарплаты платить владельцам бизнеса - это власти не интересно. Зашел человек - нарезал себе колбаски, масла, рыбки. Пришел на кассу - тревога - все оставляем, выходим. Куда потом это девать владельцу магазина?
Так же и с транспортом - попробуйте водителю маршрутки сказать "так я платил перед тревогой в другой маршрутке...".
Пока власти занимаются не поиском решений, а фиговых листков - нихрена не поменяется.
Да, макдональдс до сих пор не может открыться. У него по стандартам через 10 мин котлетки нужно выбросить. И не могут они отправлять работников и посетителей в несуществующие убежища.
А кто виноват в Кременчуге?
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Ромасик
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:42
Ромасик написав: striped написав: Ромасик написав:
А прилетит в забитый автобус, визгу не оберешься.
Что за маразм несет маразматическая пассажирка вообще не понятно.
В идеале нужно отработать, к какой остановке автобус должен подьезжать (где лучше оборудовано укрытие), а на остановке должен быть указатель где ближайшее укрытие. Но для этого нужен кто-то умный, а не боксер.
Я вчера в режиме реального времени наблюдал как это было. Я на телефоне увидел тревогу, сирен вокруг не было. Как водители должны узнать о событии я хз. Но ВЕСЬ ОТ как ехал так и продолжал ехать - и маршрутки и троллейбусы.
Вся эта комарилья с остановками, выгрузкой пассажиров - это просто очередное мертворожденное решение от чиновников, чтобы прикрыть свою жoпу. Вспомните Кременчуг - кто виноват? Директор ТЦ. А как налоги и зарплаты платить владельцам бизнеса - это власти не интересно. Зашел человек - нарезал себе колбаски, масла, рыбки. Пришел на кассу - тревога - все оставляем, выходим. Куда потом это девать владельцу магазина?
Так же и с транспортом - попробуйте водителю маршрутки сказать "так я платил перед тревогой в другой маршрутке...".
Пока власти занимаются не поиском решений, а фиговых листков - нихрена не поменяется.
Да, макдональдс до сих пор не может открыться. У него по стандартам через 10 мин котлетки нужно выбросить. И не могут они отправлять работников и посетителей в несуществующие убежища.
А кто виноват в Кременчуге?
А хто винний, що після окупації Криму український нарот не готувався до війни?
І навіть обрав пацифіста, який до 24.02.2022 не вірив, що московити вдарять, і вдарять з трьох сторін одночасно. Який оточив себе російськими шпигунами і за два тижні здав Херсон, жирні херсонські чорноземи, найбільшу в Європі атомну станцію???? Недавно під керівництвом цього ж "діяча" була здана найбільша в Україні Вуглегірська ТЕЦ.
Йопані популісти не розуміють, що армія не може фінансуватись по остаточному принципу, а електроенергія не може бути дешевою. І що російських шпигунів не можна ставити на керівні посади.
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