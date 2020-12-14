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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:49
Олежан написав: hume написав:
Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.
те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
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airmax78
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:56
airmax78 написав: Олежан написав: hume написав:
Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.
те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
Все йде за планом.
Поки місцева "їліта" не доб'є державу, вона не заспокоїться.
Потім піде чистити чоботи новим хазяїнам. Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((
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Frant
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:57
Frant написав:
... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((
сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
еще и забанят))
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sequence
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:06
sequence написав: Frant написав:
... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((
сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
еще и забанят))
Ага. Правильно. Еліту розстрілять. І як писав Енгельс чи Каутський- всё взять и поделить (с) Шариков млть
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beee
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_Klim
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