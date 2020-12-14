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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10157101581015910160

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:49

  Олежан написав:
  hume написав:Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.

те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков

Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:56

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  hume написав:Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.

те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков

Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Все йде за планом.
Поки місцева "їліта" не доб'є державу, вона не заспокоїться.
Потім піде чистити чоботи новим хазяїнам. Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:57

  Frant написав:... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((

сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
еще и забанят))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:06

  sequence написав:
  Frant написав:... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((

сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
еще и забанят))

Ага. Правильно. Еліту розстрілять. І як писав Енгельс чи Каутський- всё взять и поделить (с) Шариков млть
beee
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