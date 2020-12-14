hume написав:

Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.