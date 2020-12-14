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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015810159101601016110162>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:49

  Олежан написав:
  hume написав:Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.

те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков

Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:56

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  hume написав:Даже странно)). Куда же они пропали... Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора. Работу с доходом сохранили единицы, типа айтишников, и то, которым до недавних пор выплачивали по курсу 29, а сейчас некоторым знакомым из этой сферы урезали зп в валюте. Остальная половина начинает проедать заначки, правда тут разница в цифре заначки, но ещё не видел человека, который всерьез рассматривает покупку недвиги, тем более аренда сейчас копейки стоит.

те кто работал в иностранных компаниях и выехал - перевели на зарубежные офисы с их зп
те кто остался, не у всех все плохо
только в моем окружении пара людей не то что обновила автопарк, а его расширила покупкой очередного автомобиля в семью
и это с новых после военных заработков

Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Все йде за планом.
Поки місцева "їліта" не доб'є державу, вона не заспокоїться.
Потім піде чистити чоботи новим хазяїнам. Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:57

  Frant написав:... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((

сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
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sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:06

  sequence написав:
  Frant написав:... Я про це багато разів писав)))) проте розумних в Україні не люблять((((

сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
еще и забанят))

Ага. Правильно. Еліту розстрілять. І як писав Енгельс чи Каутський- всё взять и поделить (с) Шариков млть
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:10

  striped написав:Так же и с транспортом - попробуйте водителю маршрутки сказать "так я платил перед тревогой в другой маршрутке...".

Пока власти занимаются не поиском решений, а фиговых листков - нихрена не поменяется.

И, тут плавно випливає проблема з квитками. Водії маршруток повинні ставити валідатори і видавати квитки, тоді цієї проблеми не буде. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Война минимум на 3 года активная и 10 лет неактивная.


Еще 3 года в таком режиме и выедут все женщины и дети, большая часть мужчин по честной, не купленной ивалидности
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:14

  Frant написав: Недавно під керівництвом цього ж "діяча" була здана найбільша в Україні Вуглегірська ТЕЦ.

Хоч тут зраду не розводь, якщо не в курсі.
Там газомазутні блоки 800 МВт, уже практично були не робочі, це НЕ найбільша станція з ЖИВИМИ блоками в Україні. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:16

  airmax78 написав:Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Не всі можуть знайти в собі сили та мотивацію грошима на нову автівку допомогти ВСУ за таких умов.
Люди, слабкі. :(
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:18

  Ромасик написав:Да, нужно привыкать, что в нашей жизни появились обстрелы и простои во время тревог. Либо селиться на синей ветке. Либо другие виды транспорта. Либо удаленка. Либо поближе к работе.

Однушки возле синей ветки метро не резиновые.
Как отреагирует цена аренды возле синей ветки?

Вы конечно не поверите, но появились студенты китайцы - индусы.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:35

  _Mykola_ написав:
  Frant написав: Недавно під керівництвом цього ж "діяча" була здана найбільша в Україні Вуглегірська ТЕЦ.

Хоч тут зраду не розводь, якщо не в курсі.
Там газомазутні блоки 800 МВт, уже практично були не робочі, це НЕ найбільша станція з ЖИВИМИ блоками в Україні. :lol:

Запорізька АЕС, яку благополучно просрали зелені слуги уроту в перший тиждень війни - теж не робоча?? Неочікуваний удар, да???
Чому ніхто не пішов під трибунал?
Чому зелена влада не бореться з шпигунами і зрадниками?
Дає два роки умовно, і їдь куди хочеш. Клоуни дегенеративні і єпучі.
На кону стоїть існування держави
Або - або.
Frant
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