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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:46
Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:52
Frant написав:
Запорізька АЕС, яку благополучно просрали зелені слуги уроту в перший тиждень війни - теж не робоча?? Неочікуваний удар, да???
Чому ніхто не пішов під трибунал?
Чому зелена влада не бореться з шпигунами і зрадниками?
Ще раз, газомазутны блоки 800 МВт, за останні 5 років, практично в консервації, і більшість з них уже були непідйомні без капітального ремонту або реконструкції. А це встановлена потужність на яку Ви опираєтесь як аксіому.
Запам'ятайте, базову профільну аксіому: встановлена потужність НЕ ДОРІВНЮЄ потужності яку може нести теплова електростанція!
Блок 800 МВт, не може нести 800 МВт, і блок 300 МВТ, як правило НЕ ВИДАЄ 300 МВт, тому що є обмеження та витрати на власні потреби електростанції, це прості ази профільного курсу технічного вузу.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:54
airmax78 написав:
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01
flyman написав: Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:06
flyman написав: Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
Вчитель?! Іпотека?! Взоржал ...
Пи. Си. Хоча деякі вчителі (на тлі донного падіння рівня освіти) на батьках яким не байдуже майбутне своїх дітей піднімають непогану касу.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:09
UA написав: airmax78 написав:
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?
Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:11
Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Всем? Или как всегда вброс и куча * и ** дополнительніх условий?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:25
Bolt написав:
Вчитель?! Іпотека?! Взоржал ...
flyman написав: Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:25
airmax78 написав:
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
С Вены такая критика и патриотизм становятся уверенней...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:26
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.
Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?
Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.
По 1000 гнр на міс?
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