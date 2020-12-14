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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10159101601016110162>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:46

  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:52

  Frant написав:Запорізька АЕС, яку благополучно просрали зелені слуги уроту в перший тиждень війни - теж не робоча?? Неочікуваний удар, да???
Чому ніхто не пішов під трибунал?
Чому зелена влада не бореться з шпигунами і зрадниками?

Ще раз, газомазутны блоки 800 МВт, за останні 5 років, практично в консервації, і більшість з них уже були непідйомні без капітального ремонту або реконструкції. А це встановлена потужність на яку Ви опираєтесь як аксіому.
Запам'ятайте, базову профільну аксіому: встановлена потужність НЕ ДОРІВНЮЄ потужності яку може нести теплова електростанція!
Блок 800 МВт, не може нести 800 МВт, і блок 300 МВТ, як правило НЕ ВИДАЄ 300 МВт, тому що є обмеження та витрати на власні потреби електростанції, це прості ази профільного курсу технічного вузу.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:54

  airmax78 написав:Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01

  flyman написав:
  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...

А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:06

  flyman написав:
  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...

Вчитель?! Іпотека?! Взоржал ...
Пи. Си. Хоча деякі вчителі (на тлі донного падіння рівня освіти) на батьках яким не байдуже майбутне своїх дітей піднімають непогану касу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:09

  UA написав:
  airmax78 написав:Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?

Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:11

  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Всем? Или как всегда вброс и куча * и ** дополнительніх условий?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:25

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...

Вчитель?! Іпотека?! Взоржал ...

Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:25

  airmax78 написав:Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

С Вены такая критика и патриотизм становятся уверенней...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:26

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Пир во время чумы. Такое меня бесит - ну ОК, тебе повезло, война тебя не затронула, ну уйми свои желания хотя бы до окончания боевых действий. На фронте сотни соотечественников ежедневно теряют жизнь и здоровье, а эти делают вид что это их не касается, все збс и жизнь продолжается. Фублд.

Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?

Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.

По 1000 гнр на міс?
BIGor
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