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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:32
Vlad442 написав: hume написав:
Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора.
Я би рахував не так. Не від сьогоднішнього часу, та не від початку війни. Треба рахувати від кінця війни. Я вважаю, що через півроку після кінця війни
почнется дно цін.
Поясните, почему именно полгода?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:37
BIGor написав: airmax78 написав: UA написав:
Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?
Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.
По 1000 гнр на міс?
На добу. Повернись Живим нещодавна придбали комплекс Байрактар за 16 лямів дол. США. І це не перша їх велика закупівля. Як вважаєте, звідки ці гроші?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51
Damien написав:
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Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"
мне так знакомый вообще на днях предложил забашлять 20кгрн, чтобы числиться на очном отделении ВУЗа
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:52
airmax78 написав:
Як вважаєте, звідки ці гроші?
Українські айтишники в основному
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