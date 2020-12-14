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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10159101601016110162

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:32

  Vlad442 написав:
  hume написав:Думаю серьезную просадку увидим через год-полтора.

Я би рахував не так. Не від сьогоднішнього часу, та не від початку війни. Треба рахувати від кінця війни. Я вважаю, що через півроку після кінця війни почнется дно цін.

Поясните, почему именно полгода?
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:37

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это про австрийскую диаспору спекулирующую квартирами у Золотых ворот?

Жодних спекуляцій - продаю за собівартістю будівельних матеріалів та висококваліфікованого труда вкладеного в квартиру + доплата за розташування (також по собівартості).
Австрійська діаспора, як мінімум моє оточення, тут донатить на ЗСУ, Азов та Повернись живим нон-стоп.

По 1000 гнр на міс?

На добу. Повернись Живим нещодавна придбали комплекс Байрактар за 16 лямів дол. США. І це не перша їх велика закупівля. Як вважаєте, звідки ці гроші?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51

  Damien написав:..
Теперь профессия учителя внезапно станет крайне востребованной. Почему-то вспомнился сериал "Физрук"

мне так знакомый вообще на днях предложил забашлять 20кгрн, чтобы числиться на очном отделении ВУЗа
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Як вважаєте, звідки ці гроші?


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fox767676
 
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