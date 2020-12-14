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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:52
airmax78 написав:
Як вважаєте, звідки ці гроші?
Українські айтишники в основному
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fox767676
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57
fox767676 написав: airmax78 написав:
Як вважаєте, звідки ці гроші?
Українські айтишники в основному
так понимаю, ойтишнеги в основном своем инвалиды и многодетные девушки или пенсионного возраста.
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sequence
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:00
sequence написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Як вважаєте, звідки ці гроші?
Українські айтишники в основному
так понимаю, ойтишнеги в основном своем инвалиды и многодетные девушки или пенсионного возраста.
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
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kyk
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:02
UA написав: flyman написав: Олежан написав:
В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября
Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...
А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?
Я ту маячню довго не слухав.
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:08
sequence
Українські - перш за все ті, хто поки що лишається в Україні.
Бо гроші все рівно нема на що витрачати, крім може медицини і освіти. Все матеріальне тут потенційний прах. Та сума що вказував арімакс, зовсім не вражаюча для ІТ середовища викликала фурор тут. Всі ці переселенці - діаспоряне більше обмежені в фінансових можливостях. Якщо у фондів є статистика з яких країн приходять кошти було б цікаво.
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fox767676
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:13
kyk написав:
..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
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sequence
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:17
sequence написав: kyk написав:
..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.
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kyk
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:28
kyk написав:
..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.
ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:38
sequence написав: kyk написав:
..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.
ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?
У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?
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kyk
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_Klim
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