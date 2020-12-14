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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016010161101621016310164>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 100
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Як вважаєте, звідки ці гроші?


Українські айтишники в основному
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Як вважаєте, звідки ці гроші?


Українські айтишники в основному

так понимаю, ойтишнеги в основном своем инвалиды и многодетные девушки или пенсионного возраста.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:00

  sequence написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Як вважаєте, звідки ці гроші?


Українські айтишники в основному

так понимаю, ойтишнеги в основном своем инвалиды и многодетные девушки или пенсионного возраста.

А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:02

  UA написав:
  flyman написав:
  Олежан написав:В правительстве анонсировали запуск льготной ипотеки под 3% годовых с 1 октября

Йшов по вулиці і чув як по мобілці кадр смакував:
3%, 20 років, в грн., вчителям, 20% початковий внесок, візьму 1к ...

А какие квартиры подпадают под программу?
Хрущи подпадают?

Я ту маячню довго не слухав.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:08

sequence

Українські - перш за все ті, хто поки що лишається в Україні.
Бо гроші все рівно нема на що витрачати, крім може медицини і освіти. Все матеріальне тут потенційний прах. Та сума що вказував арімакс, зовсім не вражаюча для ІТ середовища викликала фурор тут. Всі ці переселенці - діаспоряне більше обмежені в фінансових можливостях. Якщо у фондів є статистика з яких країн приходять кошти було б цікаво.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:13

  kyk написав:..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...

я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:17

  sequence написав:
  kyk написав:..
А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...

я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют.
Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает

Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:28

  kyk написав:..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.

ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.dw.com/en/once-booming-kyiv ... v-62682962
немцы о киевском риал истейте
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:38

  sequence написав:
  kyk написав:..
Цікаво, що у всіх є знайомі, знайомі яких виїхали незаконно. А от так щоб коллега чи друзі - всі або в Україні, або виїхали ще до війни.

ну почему же? Знакомый как раз там. И не один. Другой купил справку о инвалидности ребенка.
А что вы хотели этим сказать?

У вас є підстави вважати, що серед айтішніків більше тих, хто незаконно виїхав закордон у порівнянні з іншими категоріями громадян? Чи що ви хотіли сказати?
kyk
 
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