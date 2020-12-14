Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав:.. А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют. Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
>> Всего лишь 3% айтишников пошли воевать (и то, многие из них недобровольно).
Человек не хочет рисковать жизнью, человек располагает деньгами, чтобы откупиться, у человека есть семья, которой он должен, очевидно больше, чем государству. При этом человек получв повестку сумлинно делает то, что положено по закону. Моё уважение этим айтишникам, все бы такие были.. 3% это больше чем отношение населения Украины к количеству мобилизованных. Интересно какой процент служит сантехников, или строителей, или блять сотрудников военкоматов?
kyk написав:.. А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют. Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
kyk написав:.. А може вони донатять з України, тому що на відміну від більшості бізнесу продовжують заводити валютну виручку? Та ні, не може бути...
я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют. Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает
sequence написав: я о тех, что не с Украины донатят, но паспорт имеют. Знакомый Ойтишнег сказал в апреле, что у него весь отдел выехал - пацаны, лет 25-35. Тариф на границе около 10К долларов. Кто там дальше из них скидывается на Байрактар, история умалчивает